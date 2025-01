Economia, AIC, agricoltura italiana valore aggiunto, dall’Ue politiche per chi crea futuro

“Con oltre 70 miliardi di valore aggiunto e una crescita della produzione agricola sia in volume (+1,4%) che in valore (+0,8%), l’agricoltura italiana con il suo modello multifunzionale si conferma la locomotiva per l’intero comparto europeo. Resta però fondamentale mantenere questo dinamismo attraverso politiche comunitarie che mettano al centro l’innovazione e le imprese agricole capaci di creare valore nei territori”.

Lo afferma in una nota Giuseppino Santoianni, presidente dell’Associazione Italiana Coltivatori commentando gli ultimi dati diffusi oggi dall’ISTAT sull’andamento dell’economia agricola italiana nel 2024.

“Per raggiungere questo obiettivo, è indispensabile un deciso cambio di rotta – osserva Santoianni – a partire da una revisione del sistema dei pagamenti diretti della PAC più equa, e un aumento della quota dei fondi Horizon per sostenere investimenti nell’agricoltura 4.0, necessaria per accompagnare la transizione agroecologica del comparto”, conclude Santoianni.