A Colleferro il monumento dedicato a Willy Duarte Monteiro

Questa mattina a Colleferro, in occasione della “Giornata del Rispetto”, l’inaugurazione del Monumento presso la Piazza Bianca, in ricordo di Willy Duarte Monteiro, brutalmente assassinato il 6 settembre 2020. L’opera è stata realizzata dall’artista Simona Morelli.

“Avrebbe compiuto 26 anni oggi, Willy, e questo monumento vuol essere non solo un segno tangibile in sua memoria, ma un punto di partenza chiaro ed evidente di un percorso di educazione alla tolleranza e al rispetto, su cui non si può indietreggiare, ma solo progredire. Ciascuno di noi deve agire sempre e comunque travalicando muri e barriere di ogni tipo, soprattutto incontrando e conoscendo l’altro, e avendo una rete di amici, familiari e insegnanti: solo con l’ascolto e il rispetto possiamo progredire, come esseri umani e come società, ed è un messaggio fondamentale soprattutto per le nuove generazioni. Willy ha pagato con la sua vita una scelta, quella di rispondere alla violenza cieca difendendo e stando accanto ad un amico. Nelle scuole, nella vita civile, negli spazi pubblici, l’educazione al rispetto si agisce informando, ma anche condividendo, le cause che danno origine a odio e dinamiche violente, facendo sentire non solo con le parole che non si è mai soli quando si sceglie di stare dalla parte del rispetto e della giustizia”.

Alessia Pieretti, Consigliera delegata Città metropolitana di Roma Capitale