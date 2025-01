Regione Lazio, Palazzi: “Dialetti fondamentali per tutelare tradizioni e identità”

“Nella giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali vorrei ricordare che la Regione Lazio si è dotata di una legge per la loro salvaguardia e valorizzazione, ritendo i dialetti un patrimonio prezioso da tramandare soprattutto alle nuove generazioni. A tal proposito proprio in questi giorni sono state aperte le candidature per la composizione del Comitato scientifico con funzioni propositive e consultive cosi come previsto dall’art.4 della legge 7 del 2024. Ricordo che il Comitato per i dialetti è istituito presso l’assessorato regionale competente in materia senza oneri a carico del bilancio regionale, ed è composto da sei membri scelti, previo avviso pubblico, dal Presidente della Regione tra esperti dei dialetti di ciascun ambito provinciale, di comprovata competenza nella storia e nella cultura dei dialetti del Lazio, dei quali uno in rappresentanza del territorio di Roma Capitale, uno di quello della Città metropolitana di Roma Capitale e uno in rappresentanza del territorio di ciascuna provincia. Il Comitato darà il suo importante contributo alla realizzazione delle finalità della legge, che è quella di salvaguardare e valorizzare i dialetti del Lazio nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte, quali parte integrante del patrimonio storico, civile e culturale regionale. Difendere i dialetti vuol dire tutelare tradizioni ed anima popolare.” Lo dichiara in una nota la vicepresidente della Commissione Cultura della Regione Lazio Edy Palazzi.