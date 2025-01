Bracciano. Il sindaco Marco Crocicchi comunica le iniziative in campo a Bracciano Nuova

Sono entusiasta di annunciare che quest’anno il Doposcuola riparte con un programma ancora più ricco e innovativo, offrendo una straordinaria opportunità a bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Grazie al costante impegno dell’Amministrazione comunale, abbiamo reso possibile questo potenziamento con il supporto di 5 giovani in borsa lavoro e il prezioso contributo del progetto distrettuale “Crescere Insieme” del Centro per la Famiglia. Grande novità di quest’anno: le attività si svolgeranno anche negli spazi del Centro Civico, oltre che nella Biblioteca comunale.

Questa iniziativa è la dimostrazione concreta dell’attenzione che intendiamo riservare a Bracciano Nuova, un quartiere che vogliamo rendere sempre più vivibile, accogliente e a misura di famiglia. Con il potenziamento del Doposcuola e l’apertura del Centro Civico, stiamo lavorando per trasformare questa parte della nostra città in un luogo dove bambini e famiglie possano crescere insieme, immersi in spazi verdi e supportati da servizi di qualità. È un passo importante verso una comunità più forte, inclusiva e attenta al benessere di tutti.