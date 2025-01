“La Città Metropolitana di Roma Capitale esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del Dott. Patrizio Belli. Per molti anni, presso gli uffici della ragioneria della già Provincia di Roma, si è fatto apprezzare per le sue doti umane e per il suo bagaglio culturale e professionale. La Città metropolitana di Roma Capitale porge alla famiglia di Patrizio le più sentite condoglianze”