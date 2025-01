Cerveteri, nuovi alberi e cura del verde per una città più vivibile

In questi giorni, grazie all’attività di Multiservizi Caerite, è stato completato un importante intervento di messa a dimora di 24 nuove alberature in diverse aree della città. Un passo significativo verso la promozione di una maggiore qualità della vita per i cittadini.

“Il verde è il polmone di una città. Rappresenta non solo un patrimonio naturale da preservare, ma anche un valore imprescindibile per il benessere dei nostri cittadini” – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti. “Come Amministrazione, siamo pienamente consapevoli dell’importanza di questi interventi: piantare nuovi alberi significa migliorare la qualità dell’aria, contribuire alla biodiversità e offrire spazi più belli e vivibili per tutti noi. Un impegno concreto che non si limita alla piantumazione, ma che passa anche attraverso la cura e la manutenzione del verde esistente.”

Tra le aree interessate dalla piantumazione spiccano:

3 aceri nell’area verde tra via A. Boito e via A. Scarlatti (Valcanneto);

1 albero di Giuda in via Vivaldi (Valcanneto);

2 lecci al Parco Ina Casa (Cerveteri);

1 albero di Giuda nella Scuola G. Cena (Cerveteri);

1 albero di Giuda sulla rotonda tra via U. Giordano e via G.B. Pergolesi (Valcanneto);

2 alberi di Giuda nella Scuola di Piazza N. Pagliuca (Due Casette);

2 ulivi al Parco della Legnara (Cerveteri);

2 aceri nell’area verde di Poggio Aurelio (Valcanneto);

4 alberi di Giuda, 2 carrubi e 2 albizie sugli spartitraffici della rotonda tra Viale Mediterraneo e Viale Adriatico (Campo di Mare);

1 albero di Giuda e 1 ulivo al Cimitero Nuovo (Cerveteri).

Oltre alla piantumazione di nuove essenze arboree, l’Amministrazione sta portando avanti un piano di manutenzione straordinaria delle alberature presenti sul territorio. Multiservizi Caerite, infatti, è impegnata in questi giorni nella potatura degli alberi lungo via delle Mura Castellane e via Caeretana, mentre nei giorni scorsi sono stati eseguiti interventi straordinari di potatura su pini ed eucalipti a Valcanneto, in Largo Boito.

“Questi interventi dimostrano la nostra attenzione e dedizione per la tutela del verde pubblico” – ha proseguito il Sindaco Gubetti. “Un albero non è solo una presenza decorativa: è un elemento fondamentale per combattere il cambiamento climatico, abbattere le isole di calore urbane e promuovere la salute. Ogni albero piantato e ogni intervento di manutenzione rappresentano un tassello di un progetto più ampio, che ha l’obiettivo di rendere Cerveteri una città sempre più verde, vivibile e sostenibile.” continua il Sindaco – “Con l’occasione ringrazio tutti gli operatori del verde della nostra Multiservizi per il loro lavoro quotidiano e l’assessore all’ambiente Francesca Appetiti per l’attenzione che sempre mette sui temi della sostenibilità per la nostra comunità.”

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a rispettare il verde pubblico, un patrimonio che appartiene a tutta la comunità e che merita di essere valorizzato e protetto.