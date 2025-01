Città Metropolitana, Ferrarini (FdI): “Tre borse di studio contro il bullismo in memoria di Willy Monterio segnale di civiltà”

“Esprimo grande soddisfazione per l’unanime approvazione in Consiglio Metropolitano dell’Ordine del Giorno che ho presentato a nome dei colleghi di Fratelli d’Italia, con il quale si impegna la Città Metropolitana di Roma ad istituire un fondo per tre borse di studio dedicate alla sensibilizzazione ed alla prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. L’iniziativa – dichiara Massimo Ferrarini, Capogruppo del partito di Giorgia Meloni a Palazzo Valentini – segue l’indicazione venuta dal Sen. Marco Silvestroni, rivolta alle istituzioni della Provincia di Roma, in occasione della Giornata Nazionale del Rispetto del 20 gennaio prossimo, in cui ricorre l’anniversario di nascita diWilly Monterio Duarte, giovane ucciso dal branco perché aveva inteso difendere un amico vittima di violenza. Promuovere la cultura del rispetto, in primo luogo tra i giovani, coinvolgendo il mondo scolastico, le famiglie e le istituzioni, a partire dagli enti locali, è il primo e fondamentale passo per costruire una rete di prevenzione e sostegno verso le vittime di fenomeni come il bullismo ed il cyberbullismo: vere e proprie piaghe sociali del nostro tempo, da contrastare con costanza e determinazione. In questo senso ci sentiamo di affermare che il sacrificio di Willy non è stato vano, perché la sua storia di coraggio resterà un esempio da tramandare alle nuove generazioni: opera in cui ci sentiamo tutti impegnati”. Conclude Ferrarini.