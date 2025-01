Città metropolitana di Roma Capitale incontra la rete associativa per la valorizzazione della via Appia Antica

Tiziana Biolghini, Consigliera delegata alle Pari opportunità, Politica sociale, Cultura, Partecipazione, Trasparenza e Anticorruzione della Città Metropolitana di Roma Capitale, su invito della Consigliera Metropolitana di Roma Capitale Marta Elisa Bevilacqua, ha incontrato, presso la Locanda Martorelli in Ariccia, la “Rete Associativa per la valorizzazione dell’Appia Antica dei Castelli Romani”.

Nell’incontro si è avviato un proficuo e costruttivo dialogo tra la Rete, a cui afferiscono ben undici associazioni castellane: l’Associazione Culturale Il flauto magico, il Gruppo Archeologico Veliterno, la Legio Secunda Parthica, Italia Nostra Castelli Romani, l’Associazione Calliope, Bike Square Castelli Romani, il Comitato Montecagnoletto, il Fiab Roma Ruota Libera, la Proloco Genzano, l’Università UniAppia e l’Archeoclub Aricino Nemorense aps, coordinate dalla dott.ssa archeologa Maria Cristina Vincenti.

Le Associazioni hanno presentato alcune delle numerose attività poste in essere per la valorizzazione del territorio e, segnatamente, del tratto dell’Appia Antica che attraversa i Castelli Romani, ricordando che la Rete, costituitasi nel Luglio 2024, dopo aver collaborato nell’organizzazione di diverse iniziative nel contesto dell’Appia Day, già a Ottobre aveva incontrato, presso la Sala Consiliare del Comune di Genzano, alcuni rappresentanti delle amministrazioni locali e sovracomunali dando così vita a un primo tavolo di lavoro volto alla salvaguardia, valorizzazione e fruizione del tracciato della consolare ai Castelli Romani.

Inoltre, la Rete Associativa per la valorizzazione della via Appia Antica ai Castelli Romani è in contatto con le associazioni della Provincia di Latina che stanno lavorando, con la Provincia stessa, enti comunali e sovracomunali, alla valorizzazione dell’Appia attraverso un protocollo di intesa sottoscritto già diversi mesi.

La Consigliera delegata Tiziana Biolghini, dopo aver ascoltato i diversi interventi dei membri della Rete di Associazioni, si è detta disponibile, insieme con la Consigliera Marta Bevilacqua, ad avviare un percorso con la Rete di Associazioni e gli Enti Locali per una co-programmazione e una co-progettazione in base al Codice del Terzo Settore. Il percorso sarà volto a creare un protocollo d’intesa tra tutti gli Enti coinvolti al fine di valorizzare, salvaguardando l’Appia Antica, promuovendo intorno a essa un turismo di qualità e l’identità culturale dei Castelli Romani.

“Ringrazio la Consigliera Delegata Tiziana Biolghini per aver accettato l’invito e per la disponibilità dimostrata nei confronti di questo territorio. Questo incontro costituisce per noi una tappa importante nel processo di salvaguardia e promozione dei Castelli Romani. Le nostre città hanno una mitologia, una storia, un patrimonio ambientale, archeologico, artistico, culturale e folkloristico unitari ma, nonostante il proficuo lavoro delle Reti, è necessario incentivare ancora di più la collaborazione e la cooperazione tra Associazioni, Enti Locali castellani e Città Metropolitana, così da promuovere sia un turismo di qualità sia una maggiore partecipazione informata delle comunità locali.” Così ha dichiarato la Consigliera Metropolitana Marta Bevilacqua a margine dell’incontro.

“Ringraziamo le Associazioni della Rete e la Consigliera Bevilacqua per questo incontro. Una delle mie cifre politiche è quella dell’ascolto e in questa occasione ho avuto modo di conoscere e raccogliere numerose sollecitazioni provenienti da un territorio importante come quello dei Castelli Romani. Quale Delegata alla Partecipazione ed alla Cultura non posso che fare mie queste istanze. L’Appia Antica era e, a quanto pare, continua ad essere una delle vie più importanti del nostro territorio: dopo millenni, continua a mettere in relazione e ad essere mezzo di comunicazione fra realtà diverse, continua a stimolare idee di futuro. La Città metropolitana ha sostenuto la sua candidatura quale Patrimonio UNESCO e vuole porsi quale attiva costruttrice di percorsi concreti, che mirino sì alla salvaguardia e alla tutela del sito archeologico, ma soprattutto alla promozione di formule culturali e turistiche innovative, sostenibili e lente. Come le associazioni della Rete, siamo preoccupati dell’esclusione di alcuni nostri Comuni dal novero dei soggetti istituzionali interessati dal tracciato “promosso” dall’Unesco e per questo motivo attiveremo i nostri canali con il MIC per avere informazioni. Siamo comunque certi che presto avremo la notizia del loro reinserimento nell’elenco”. Così la Consigliera Biolghini a margine dell’incontro.

“Ringrazio il Sindaco della Città di Ariccia, Gianluca Staccoli, per la disponibilità della Locanda Martorelli quale preziosa location per gli incontri culturali della Rete Associativa, Filomena Anna Russo del Comune di Ariccia per il suo supporto, i rappresentanti della Città Metropolitana nelle persone di Tiziana Biolghini e Marta Elisa Bevilacqua e naturalmente le associazioni che hanno dato vita a questo organismo che rappresenta un primo passo per costruire quella unione dei Comuni dei Castelli Romani, da tempo auspicata, a partire dalla valorizzazione del tracciato dell’Appia Antica che, con il suo grande patrimonio archeologico-ambientale, è elemento unificante e di sviluppo”. Così si è espressa Maria Cristina Vincenti.