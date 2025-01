XV municipio, Fleming, domani riduzione del flusso idrico

“Come comunicato da Acea Ato2, per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, dalle 06.00 alle 22.00 di venerdì 17 gennaio, potrebbero verificarsi mancanze d’acqua o abbassamenti di pressione del flusso idrico in via G. Pecchio, via F.S. Nitti, via G. Recchi, via R. Benini, via F. Borgatti, via V. Tangorra, via T. Martello, v. A. Loira.



Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800. 130. 335.” Potranno essere interessate dalla sospensione del servizio anche zone limitrofe a quelle indicate. Per tutta la durata dei lavori sarà predisposto lo stazionamento di autobotti in via Pecchio angolo via Nitti e via Loira angolo via Nitti.Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800. 130. 335.” Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.