Veronica Surrentino, online il video di “Non mi aspettavo te”

Da giovedì 16 gennaio sarà online il video di “Non mi aspettavo te”, il nuovo singolo della cantautrice Veronica Surrentino. Il brano, scritto dalla stessa artista, è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

“Non mi aspettavo Te” è una ballad dallo stile essenziale, ma che lascia percepire una forte emozione, grazie soprattutto all’interpretazione di Veronica che, con la sua voce, fa trasparire un coinvolgimento in prima persona intenso e molto sentito, ma non di meno grazie anche all’arrangiamento e all’esecuzione sapiente di Aldo Martino e Gianfranco Bonavolontà, da sempre compagni artistici inseparabili della cantautrice romana. Il video che accompagna la canzone, frutto dell’arte fotografica raffinata di Claudia D’Ottavi e Simone Orgitano, ha ricreato l’atmosfera intima e sensuale del brano. Il video sarà disponibile sul canale YouTube dell’artista.

Veronica Surrentino è un’interprete e cantautrice nata a Roma. A quattro anni si avvicina allo studio del pianoforte iniziando un percorso che condizionerà fortemente la sua impronta artistica e personale. Al termine del liceo si diploma con il massimo dei voti in Canto e Recitazione all’Accademia “Achille Togliani” e subito dopo inizia a perfezionare la sua tecnica vocale sotto la guida del produttore, autore e compositore Giosy Capuano. A giugno 2020 pubblica il suo primo EP “Notte Verrà” in cui si intrecciano influenze e contaminazioni provenienti dalla musica internazionale. L’anno successivo pubblica due singoli, “Tranne Te” e “A passo lento”, da lei scritti e arrangiati. A febbraio 2022 ha interpretato insieme a Maurizio Vandelli “L’Aquilone”, brano scritto da Franco Fasano e Fabrizio Berlincioni. Nel 2023 è uscito il suo ultimo EP “Veronica”, lavoro più orientato al pop mentre, nel 2024, con “Just 2 Be” torna a sperimentare con un raffinato soul e con il testo in inglese.