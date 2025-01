Carceri, pubblicata la graduatoria del bando “Costruire futuro”

È stata pubblicata, sul Burl della Regione Lazio, la graduatoria del bando “Costruire futuro” per promuovere interventi volti al miglioramento della vita detentiva e al reinserimento sociale delle persone private della libertà personale, mediante azioni di natura trattamentale, da realizzarsi presso gli istituti penitenziari del Lazio.

Il bando, finanziato con 250mila euro e aperto alle organizzazioni no profit aventi sede legale nel Lazio, ha visto assegnare le risorse a 22 progetti con in media 15mila euro erogati per ogni progetto.

«Attraverso le risorse assegnate, abbiamo finanziato progetti volti a sviluppare interazioni sociali attraverso attività teatrali, a potenziare i programmi di accompagnamento al lavoro, all’acquisizione di competenze nel campo dell’artigianato, al supporto della genitorialità, al trattamento della recidiva nei casi di violenza sessuale e di genere e, per i minori, alla rieducazione sociopsicologica attraverso lo sport. La Costituzione italiana è la nostra stella polare: anche chi ha subito una condanna ed è sottoposto alla restrizione della libertà personale ha diritto a una pena che favorisca la rieducazione. Queste misure si inseriscono con altre, come il potenziamento del diritto allo studio e le risorse per le cure odontoiatriche extra LEA, che la Giunta Rocca intende portare avanti per garantire la dignità della detenzione e favorire il reinserimento sociale, elementi essenziali per abbattere la recidiva e favorire l’inizio di un percorso di legalità e rinascita» dichiara l’assessore regionale al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti.