XV municipio, torna la raccolta materiali per non abbienti

“Al via la quarta edizione di “A Braccia Aperte”, l’iniziativa di solidarietà del Municipio XV per la raccolta di coperte, vestiario invernale e alimenti non deperibili per i senza fissa dimora e le persone fragili del territorio e di tutta la città.

Con il supporto delle Case Sociali delle persone Anziane e del Quartiere (CSAQ), Caritas e Associazioni territoriali caritatevoli e di volontariato, anche quest’anno su tutto il nostro territorio abbiamo aperto oltre dieci punti di raccolta dislocati in ogni quartiere del Municipio XV.

Dal 7 al 21 gennaio, secondo il calendario di apertura, sarà possibile consegnare derrate alimentari non deperibili, coperte, sacchi a pelo, piumini, giacche pesanti, cappelli e sciarpe in buono stato direttamente nei centri programmati; tutti beni che poi in base alle necessità, e con una distribuzione organizzata, saranno consegnati a chi ha più bisogno.

Grazie poi all’Associazione “Tutti Taxi per Amore”, con l’iniziativa “Amici fragili 2025”, da oggi fino al 9 gennaio sarà possibile richiedere il ritiro delle donazioni a domicilio.

“A Braccia Aperte” non è solo un abbraccio virtuale, ma un gesto concreto. Con il Presidente del Municipio, Daniele Torquati, ringraziamo tutte le associazioni, le parrocchie e le case sociali che da anni supportano anche questa iniziativa con l’obiettivo, come inserito nel Piano sociale territoriale, di implementare il modello di Comunità quartiere per quartiere.”

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo, e il Presidente di Commissione Alfonso Rago.

I punti di raccolta

Martedì 7 gennaio

c/o CSAQ Cesano – Via Orrea 25, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – “Tutti Taxi per Amore”;

c/o CSAQ Cassia / La Storta – Via Cassia 1686, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – “Tutti Taxi per Amore”;

c/o CSAQ Labaro – Via delle Galline Bianche 105, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – “Tutti Taxi per Amore”;

c/o CSAQ Valle Muricana – Via Pegognaga 5, dalle 15.00 alle 18.00 – “Tutti Taxi per Amore”.

Mercoledì 8 gennaio

c/o CSAQ Cesano – Via Orrea 25, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – “Tutti Taxi per Amore”;

c/o CSAQ Cassia / La Storta – Via Cassia 1686, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – “Tutti Taxi per Amore”;

c/o CSAQ Labaro – Via delle Galline Bianche 105, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – “Tutti Taxi per Amore”;

c/o CSAQ Valle Muricana – Via Pegognaga 5, dalle 15.00 alle 18.00 – “Tutti Taxi per Amore”.

Giovedì 9 gennaio

c/o CSAQ Cesano – Via Orrea 25, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – “Tutti Taxi per Amore”;

c/o CSAQ Cassia / La Storta – Via Cassia 1686, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – “Tutti Taxi per Amore”;

c/o CSAQ Labaro – Via delle Galline Bianche 105, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – “Tutti Taxi per Amore”;

c/o CSAQ Valle Muricana – Via Pegognaga 5, dalle 15.00 alle 18.00 – “Tutti Taxi per Amore”.

c/o Oratorio Parrocchia S.Filippo Apostolo con SAI Grottarossa – Via Grottarossa 193, dalle ore 16.00 alle ore 18.00;

Venerdì 10 gennaio

c/o Associazione Arci No Problem – Via Marco Besso n. 22, dalle ore 14.30 alle ore 18.30;

Sabato 11 gennaio

c/o CSAQ Cesano – Via Orrea 25, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Domenica 12 gennaio

c/o CSAQ Cassia / La Storta – Via Cassia 1686, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Lunedì 13 gennaio

c/o Caritas Cesano – Chiesa di San Sebastiano locali chiesetta, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (solo derrate alimentari).

c/o Isola Farnese – Via dell’isola Farnese snc, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Martedì 14 gennaio

c/o CSAQ Cesano – Via Orrea 25, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

c/o CSAQ Cassia / La Storta – Via Cassia 1686, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

c/o CSAQ Labaro – Via delle Galline Bianche 105, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

c/o CSAQ Valle Muricana – Via Pegognaga 5, dalle 15.00 alle 18.00.

Mercoledì 15 gennaio

c/o CSAQ Cesano – Via Orrea 25, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

c/o CSAQ Cassia / La Storta – Via Cassia 1686, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

c/o CSAQ Labaro – Via delle Galline Bianche 105, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

c/o CSAQ Valle Muricana – Via Pegognaga 5, dalle 15.00 alle 18.00.

Giovedì 16 gennaio

c/o CSAQ Cesano – Via Orrea 25, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

c/o CSAQ Cassia / La Storta – Via Cassia 1686, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

c/o CSAQ Labaro – Via delle Galline Bianche 105, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

c/o CSAQ Valle Muricana – Via Pegognaga 5, dalle 15.00 alle 18.00.

c/o Oratorio Parrocchia S.Filippo Apostolo con SAI Grottarossa – Via Grottarossa 193, dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Venerdì 17 gennaio

c/o Associazione Arci No Problem – Via Marco Besso n. 22, dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Sabato 18 gennaio

c/o Parrocchia Sant’Andrea Osteria Nuova – Via Lamon 14, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Domenica 19 gennaio

c/o Parrocchia Sant’Andrea Osteria Nuova – Via Lamon 14, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Lunedì 20 gennaio

c/o Isola Farnese – Via dell’isola Farnese snc, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Martedì 21 gennaio

c/o CSAQ Cesano – Via Orrea 25, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

c/o CSAQ Cassia / La Storta – Via Cassia 1686, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

c/o CSAQ Labaro – Via delle Galline Bianche 105, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

c/o CSAQ Valle Muricana – Via Pegognaga 5, dalle 15.00 alle 18.00.