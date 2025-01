Canale Monterano: un anno fa l’esplosione in Via dei Monti

Un anno fa, il 6 Gennaio 2024, alle ore 8.30 circa, un’esplosione provocava il crollo di una palazzina e danneggiava le abitazioni di Via e Vicolo dei Monti, Via Montecavallo, Via I Maggio, Piazza del Campo, Corso della Repubblica.

Tre i feriti, solo per un miracolo, nessun morto. Un episodio che ha profondamente colpito la Comunità canalese, ma che ha messo in moto grandi energie e tanta solidarietà sia tra concittadini, sia da parte dei Comuni limitrofi, che hanno dato il via ad una gara di solidarietà che ha portato a donare alle famiglie danneggiate 76mila euro.

Un anno dopo quel terribile episodio molte case sono state riparate, altre sono ancora in ristrutturazione e non manca ormai molto alla riapertura completa di tutta la zona colpita. Le famiglie ferite dall’esplosione hanno dato prova di grande dignità e forza d’animo, convinte che in questi casi più che piangersi addosso conta ricostruire, anche meglio di prima.

1 di 89

A tutte queste famiglie e a chi le ha aiutate va il nostro ringraziamento e il nostro plauso. Per aver dato l’esempio di come anche le tragedie possono essere affrontate con dignità, solidarietà e coraggio.

Che il 2025 sia l’anno del ritorno alla normalità per chi ancora non è rientrato in casa e per la Comunità canalese tutta. L’ultima tappa verso quel traguardo di ricostruzione e riappropriazione, che significa non solo tirar su muri, ma il recupero di un luogo da chiamare nuovamente “casa”.

Alessandro Bettarelli, Sindaco di Canale Monterano