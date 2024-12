Il parco in festa – Teatro Helios un punto di riferimento culturale

Oggi, 29 dicembre, presso il Centro Sociale Anziani di Anguillara Sabazia, il Teatro Helios ha presentato lo spettacolo teatrale per bambini “I desideri di Birillo”, evento finanziato dal Parco Naturale di Bracciano e Martignano e inserito nel programma “IL PARCO IN FESTA” , in collaborazione con la DMO BELTUR.

Questo evento, carico di magia e fantasia, ha portato in scena una storia pensata per i più piccoli affrontando temi legati ai sogni e ai desideri.

Lo spettacolo ha confermato la volontà del Teatro Helios di avvicinare il pubblico dei bambini alla cultura teatrale, proponendo rappresentazioni che stimolano la loro immaginazione e il coinvolgimento attivante.

Dal 1996 il Teatro Helios rappresenta un importante punto di riferimento per la cultura e l’intrattenimento ad Anguillara Sabazia e paesi limitrofi. Fondato da Annalisa Lanza e Sabrina Fiorani, ha saputo distinguersi nel panorama locale grazie alla loro capacità di creare spettacoli unici, pensati per coinvolgere adulti e bambini. Attraverso una sapiente fusione di narrazione, musica e animazione, il Teatro Helios si impegna a promuovere la cultura teatrale con eventi che sanno emozionare e divertire. Tra le iniziative più celebri spiccano racconti in costume, progetti dedicati alla storia e al territorio, e le rappresentazioni dedicate anche per i più piccoli.

Il Teatro Helios non si ferma e ha già in programma una serie di eventi già dai primi giorni del 2025:

1 e 6 gennaio ore 15:00 al Castello Odescalchi di Bracciano andrà in scena “la leggenda del re del lago e della principessa Artemisia”. Grandi e piccini potranno vivere e ascoltare un’antica leggenda legata al Castello di Bracciano, con tante sorprese lungo il percorso. Un viaggio in un mondo parallelo che intreccia storia e fantasia: quale modo migliore per aprire le porte al nuovo anno? Inoltre, il 6 gennaio sarà possibile incontrare la Befana!

al Castello Odescalchi di Bracciano andrà in scena “la leggenda del re del lago e della principessa Artemisia”. Grandi e piccini potranno vivere e ascoltare un’antica leggenda legata al Castello di Bracciano, con tante sorprese lungo il percorso. Un viaggio in un mondo parallelo che intreccia storia e fantasia: quale modo migliore per aprire le porte al nuovo anno? Inoltre, 4 gennaio ore 15:30 al Consorzio di Navigazione a Bracciano tornerà in scena il racconto animato con pupazzi, “I desideri di Birillo”.

5 gennaio ore 11:30 lo stesso spettacolo farà tappa al Centro Sociale Anziani di Trevignano Romano.

Gli spettacoli in programma sono pensati per emozionare grandi e piccini, con scenografie curate e storie che sanno far sognare, per maggiori dettagli disponibili su info@teatroelios.it

Il supporto de L’agone

Allo spettacolo di oggi era presente anche la redazione de L’agone da sempre attenta a promuovere le iniziative culturali del territorio. La presenza del giornale locale conferma l’importanza di dare visibilità a realtà come il Teatro Helios, che da anni contribuisce ad arricchire il panorama culturale di Anguillara Sabazia.

Con questi appuntamenti, il Teatro Helios apre il 2025 all’insegna della cultura e della magia del teatro, consolidando ancora una volta il suo ruolo di protagonista nel panorama artistico del Lago di Bracciano.

Paola Forte

Redattrice L’agone