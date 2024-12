Lo spettacolo teatrale “Margaritas a puercos. Tutela l’arte di chist munn, s’il vous plait!”, scritto e diretto da Paloma Farinosi, fondatrice della scuola di teatro, danza, musical A.S.D. Il Proscenio, ha concluso in grande stile e a sala piena la rassegna culturale multidisciplinare “La cruna del lago”, sotto il patrocinio del Comune di Bracciano, al Teatro Delia Scala di Bracciano.

Questo evento si è rivelato una testimonianza potente e significativa del talento e della dedizione della direttrice artistica Paloma Farinosi, delle sue giovani collaboratrici Livia e Ilaria e delle giovani artiste presenti sul palco, che hanno saputo emozionare il pubblico con una performance ricca di temi culturali e sociali.

La scenografia, ispirata alle pitture di Edgar Degas, ha creato una dimensione visiva che ha accompagnato perfettamente la danza, dando vita a una fusione unica tra arte visiva e movimento. Ma è stato soprattutto il can-can delle ballerine, con il suo dinamismo e la sua energia travolgente, a lasciare il pubblico senza fiato. Ogni salto, ogni passo, ogni sorriso delle ragazze ha suscitato un’esplosione di stupore tra gli spettatori, che non hanno potuto fare a meno di applaudire entusiasti.

La destrezza delle ballerine, di tutte le età, nell’affrontare la sfida di coniugare danza, recitazione e canto ha sorpreso e commosso, rendendo ogni momento dello spettacolo straordinariamente coinvolgente.

Il messaggio centrale dello spettacolo, tuttavia, è stato profondamente sociale e umano. L’opera ha trattato temi delicati come la morte in mare dei bambini che fuggono dalla fame, un tema che ha toccato il cuore del pubblico. Inoltre, è stata denunciata la superficialità della politica internazionale riguardo alla costruzione della pace. Questi temi hanno conferito alla performance una profondità che va oltre la semplice esibizione artistica, trasformandola in un atto di denuncia e riflessione.

Il pubblico, numeroso e coinvolto, ha apprezzato la qualità della performance, e l’assessore alla cultura di Bracciano, Bianca Maria Alberi, presente in sala, non ha mancato di congratularsi con la compagnia al termine dello spettacolo, riconoscendo il livello elevato della produzione, che ha ampiamente superato le aspettative di una compagnia dilettantistica.

In conclusione, “Margaritas a puercos” si è confermato uno spettacolo di grande impatto emotivo e culturale, che ha saputo unire professionalità, passione e tematiche di rilevanza sociale, regalando al pubblico una serata di profonda riflessione e bellezza artistica. Un trionfo che ha confermato, ancora una volta, come il Comune di Bracciano, puntando su un evento di tale portata, abbia saputo valorizzare e guadagnare sia in termini culturali che di visibilità, chiudendo in maniera memorabile la rassegna culturale “La cruna del lago”.