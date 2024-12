Canale Monterano tra bilanci e propositi, idee, sogni e prospettive

Il primo cittadino Alessandro Bettarelli tira le somme e prepara il 2025

Dicembre è mese di bilanci, in cui si guarda con attenzione a quello che si è fatto e allo stesso tempo con lungimiranza si è rivolti verso nuove progettualità. Anche per il comune di Canale Monterano è giunto il momento per questa delicatissima operazione, e per tale ragione L’agone ha incontrato il sindaco, Alessandro Bettarelli.

“Il 2024 di Canale Monterano è stato caratterizzato purtroppo dall’esplosione di via dei Monti, che ha impattato pesantemente sulla vita di tante nostre famiglie. I primi mesi del nuovo anno dovrebbero portarci stavolta buone notizie, con la riapertura al traffico veicolare dell’intera zona.

Ma il 2025 sarà un anno importante per la nostra Comunità. Già a gennaio dovrebbero concludersi i lavori per l’illuminazione artistica dell’Antica Monterano, operazione prestigiosa per una maggiore attrattività turistica. Sarà anche l’anno dell’impiantistica sportiva: completati i lavori di illuminazione del campo da rugby “Sabrina Sciamanna”, a brevissimo completeremo il campo da padel coperto e il nuovo manto del campo di calcio. Il contributo Pnrr porterà una nuova mensa autonoma alla scuola dell’infanzia di Montevirginio, e sempre sullo stesso versante verrà riconvertito ad asilo nido l’ex ostello comunale (in piazza Nassirya). Nei primi mesi dell’anno verranno completati i lavori presso i giardini in Piazza della Carraiola, attrezzati con un’area gioco per bambini. Manutenzione straordinaria, poi, per il depuratore “Trocchi”; in collaborazione con Acea il sistema idrico comunale verrà reso stabilmente in linea con i valori di legge di arsenico e fluoruri. I lavori riguarderanno poi il cimitero comunale, il Sacrario ai Caduti e il Palazzo Comunale. E poi ovviamente le strade, continuando sull’idea che per evitare continue manutenzioni serve fare strade in asfalto o cemento, magari facendo qualche piccolo sacrificio in più nell’aspettarle. La più importante tra tutte sarà la Sp7A, che Città Metropolitana assicura sarà fatta al massimo nella prossima Primavera. Sul fronte culturale è da segnalare l’ottenimento di un contributo regionale per 10 spettacoli dal vivo, che avranno come epicentro l’Antica Monterano.

Buone notizie anche per i nostri artigiani e piccoli imprenditori, i quali riceveranno la terza annualità dei contributi del bando “aree interne”. Tanti sono poi gli interventi sul sociale, il sostegno alle realtà associative, novità per la raccolta rifiuti; quello che più ci auguriamo è però un anno di pace, libertà e solidarietà per la nostra comunità e per tutte le altre del mondo».

Modulando Dalla… “L’anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi sto preparando, è questa la novità”.

Ludovica Di Pietrantonio