Mostra “Banksy and Warhol”, Roma, WeGil, 20 dicembre 2024 – 6 giugno 2025

L’Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile Simona Baldassarre ed il Direttore regionale Luca Fegatelli, hanno il piacere di informare che è stato riservato un biglietto d’ingresso ridotto a tutti i dipendenti in occasione della Mostra “Warhol e Banksy”, in programma dal 20 dicembre al 6 giugno 2025 presso la WeGil, in Largo Ascianghi 5, a Trastevere, che documenta il percorso innovativo e rivoluzionario di due grandi artisti che hanno cambiato il modo di vivere l’arte degli ultimi 50 anni.