La Regione Lazio impegna 60 milioni di euro per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici

La Giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera che consente di impegnare 60 milioni di euro per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, nell’ambito del Programma Regionale (PR) Lazio FESR 2021-2027.

La somma stanziata è suddivisa su due azioni specifiche: 40 milioni sono rivolti all’obiettivo 2.1 del Piano, ovvero “Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra”, mentre i restanti 20 milioni sono destinati all’obiettivo 2.2 “Promuovere le energie rinnovabili, soggetti pubblici”.

“Siamo molto soddisfatti di compiere questo nuovo importante passo per la transizione energetica, che arriva dopo lo stanziamento dei fondi rivolti alle piccole e medie imprese – dichiara l’assessore Elena Palazzo -. Questa volta ci rivolgiamo ai Comuni, con una particolare attenzione verso i progetti rivolti agli impianti sportivi e agli edifici scolastici spesso energivori e bisognosi di interventi di ammodernamento”.

“Stiamo creando un modello virtuoso di utilizzo delle risorse rese disponibili dal Fesr – sottolinea l’assessore – con l’obiettivo di accompagnare la nostra Regione verso azioni che consentano un reale e massiccio risparmio energetico per rendere il Lazio un esempio a cui guardare. Rispondiamo in questo modo agli obiettivi specifici del Programma per quel che riguarda l’efficienza energetica e la promozione di energie rinnovabili”.

Il finanziamento, così come indicato dal Fesr e per evitare sovrapposizione tra gli interventi, è rivolto a 39 comuni del Lazio con oltre 20mila abitanti.

Tra questi 8 sono in provincia di Latina: Latina stessa, con 4 milioni e 48mila euro, Minturno con 882mila euro, Cisterna di Latina con 1 milione e 804mila euro, Formia con 1 milione 338mila euro, Fondi con 1 milione 864mila euro, Terracina con 1 milione 874mila euro, Aprilia con 2 milioni e 587mila euro, Sezze con 1 milione e 328mila euro.