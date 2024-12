Cerveteri, “Luci e colori” nel villaggio di natale di piazza Aldo Moro

Animazione e giochi per bambini, musica, tombolate e un ricco mercatino di artigianato: ad organizzarlo, in maniera congiunta, sono il Comune di Cerveteri e l’Associazione WeForYou all’interno del Villaggio di Natale di Piazza Aldo Moro. Per tre finesettimana, si accendono “Luci e Colori” in Piazza a Cerveteri: già fissate le date. Stand e intrattenimento da sabato 21 a martedì 24 dicembre, da venerdì 27 a domenica 29 dicembre e infine nelle giornate di sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania.

“Oltre ai tantissimi appuntamenti del Natale Caerite, per tutto il periodo natalizio in Piazza Aldo Moro, all’interno del Villaggio di Natale e le tantissime luminarie che in questi giorni stanno illuminando in modo davvero suggestivo la nostra città, arrivano anche gli appuntamenti del tradizionale mercatino dell’artigianato natalizio, dove sarà possibile acquistare anche belle idee regalo oltre che poter godere di tanti momenti di intrattenimento – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano – stand aperti tutto il giorno, anche il giorno della Vigilia di Natale e fino al weekend in cui Cerveteri, come tradizione, è pronta ad accendersi con il Presepe Vivente che sarà allestito all’interno del Parco della Legnara. Tutti gli appuntamenti andati in scena sinora, sia nel Capoluogo che nelle Frazioni, dai concerti agli eventi per bambini stanno riscuotendo ampio successo: anche per i prossimi spettacoli in programma, e ovviamente anche per quelli organizzati all’interno del Villaggio di Natale, ci auspichiamo una grande partecipazione della cittadinanza”.