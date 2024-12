Cultura, Marotta: “Presentato emendamento per stabilizzazione precari teatro di Roma”

“Ho presentato un emendamento, sottoscritto da tutti i capigruppo di opposizione, alla Legge di Stabilità della Regione Lazio che preveda lo stanziamento di 610mila euro per la stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici precari della Fondazione Teatro di Roma. Ad oggi sono 40 le persone occupate con contratti precari, interinali o stagionali che si trovano in una condizione di precarietà lavorativa inaccettabile per una così importante istituzione di produzione artistica e culturale del Paese”.

Così in una nota il consigliere regionale e presidente della Commissione vigilanza sul pluralismo dell’informazione, Claudio Marotta.

“Quello teatrale – prosegue Marotta – è un settore ad altissima precarizzazione e sfruttamento, in particolare riguardo la condizione lavorativa e retributiva delle donne, che rappresentano più del 50% degli occupati e che registrano forti disparità e discriminazioni. Ciò che chiediamo con il nostro emendamento è di creare un fondo specifico per l’adeguamento della pianta organica, la stipula di un nuovo patto integrativo e la stabilizzazione dei dipendenti della Fondazione Teatro di Roma. In tal modo si potrà garantire la piena applicazione dei diritti di questi lavoratori e lavoratrici, il rispetto della loro dignità professionale, personale e di genere, e infine, il superamento delle irregolarità contrattuali e delle condizioni di precarietà lavorativa, come auspicato non solo dalle sigle sindacali, ma anche dal nuovo management della Fondazione stessa. Mi auguro – conclude il consigliere Claudio Marotta – che giunta e maggioranza accolgano questo emendamento per dare dignità e apprezzare così l’importanza dei lavoratori e dell’offerta culturale nel nostro territorio”.