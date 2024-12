Pensieri sotto l’albero un Natale di parole e sentimenti

Il Natale non è solo una festività, è un momento speciale in cui le emozioni trovano spazio per emergere, riflettere e condividere. In un’epoca in cui tutto sembra correre veloce, tra regali acquistati all’ultimo minuto e messaggi inviati con un clic, c’è qualcosa di straordinariamente intimo e autentico in un biglietto scritto a mano.

Perché non fermarci un attimo e scrivere?

Immaginate di prendere carta e penna per scrivere un pensiero, un desiderio, una speranza per questo Natale. Potrebbe essere un messaggio per un caro amico, un familiare lontano o persino per voi stessi. Parole che raccontano ciò che desiderate sotto l’albero, non solo oggetti, ma anche emozioni, serenità, magari un nuovo inizio.

Un invito alla condivisione

L’agone vuole dare voce ai vostri pensieri. Vi invitiamo a inviare i vostri biglietti scritti a mano, con i vostri desideri natalizi e le vostre riflessioni. Potrete raccontare cosa significa per voi il Natale, cosa sperate per il futuro o semplicemente condividere un augurio sincero.

Come partecipare

Prendete un foglio e scrivete il vostro pensiero. Non importa se sarà breve o lungo, l’importante è che sia autentico. Poi inviateci il vostro biglietto fotografato o scansionato all’indirizzo e-mail grafologiaescrittura@gmail.com oppure a redazione@lagone.it

I vostri messaggi saranno raccolti e pubblicati in forma anonima per rispettare la vostra privacy e dare spazio solo alle emozioni e ai pensieri che vorrete condividere.

Un Natale di connessioni vere

In un mondo sempre più digitale, riscopriamo il valore della scrittura a mano. Ogni parola, ogni riga scritta con cura rappresenta un piccolo dono, un gesto di connessione e autenticità che può scaldare il cuore. Quest’anno, sotto l’albero, portiamo non solo regali, ma anche pensieri e parole che durano nel tempo.

Vi aspettiamo con i vostri biglietti e i vostri pensieri. Rendiamo questo Natale speciale, insieme.