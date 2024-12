Regione Lazio al S. M. Goretti di Latina per donare regali ai piccoli pazienti

Visita a sorpresa e consegna dei doni per i piccoli ricoverati all’ospedale S. M. Goretti di Latina. L’assessore regionale allo Sport, Ambiente e Turismo, Elena Palazzo, ha partecipato all’iniziativa di solidarietà organizzata dalla Federazione Italiana Sport Equestri del Lazio.

A consegnare i regali, raccolti da appassionati e praticanti, il commissario straordinario della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli, la responsabile del progetto natalizio Manuela Lori e la delegata per i rapporti istituzionali della Fise Lazio, Susan Hayek.

“È stata per me una grande emozione partecipare a questo momento. Ancora una volta dimostriamo come lo sport possa rappresentare uno strumento per trasmettere valori e per la solidarietà. Ringrazio il Commissario della Asl di Latina Sabrina Cenciarelli per la sensibilità che dimostra su queste tematiche, che ci permette di lavorare in sinergia intrecciando i temi della salute, del benessere e dello sport”, ha dichiarato l’assessore regionale Elena Palazzo, non appena uscita dalla struttura.

“Ritengo della massima importanza la collaborazione istituzionale per fare in modo che l’ospedale sia vissuto per quello che è, un luogo di cura e di rinascita. Siamo felici di aver regalato ai nostri piccoli pazienti un momento di gioia che li aiuterà a vivere meglio questi giorni in attesa del ritorno a casa”, ha concluso il Commissario della Asl Sabrina Cenciarelli.