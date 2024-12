Municipio XV, Fleming, Torquati-Ribera: “Domani inaugurazione del giardino di via Valdagno”

“Dopo i lavori effettuati, aprirà domani alle 12.00 l’area verde di via Valdagno angolo via Monterosi al Fleming. Avviati a maggio scorso, gli interventi di manutenzione straordinaria del parco sono stati richiesti dal Municipio e a cura del Dipartimento Tutela Ambiente, che ringraziamo insieme all’Assessora capitolina Sabrina Alfonsi per la sensibilità dimostrata.

Già nel 2015 nel corso della nostra precedente consiliatura, con un investimento di ventimila euro erano stati avviati degli interventi di bonifica e di una prima riqualificazione dell’area. Purtroppo però negli anni successivi il parchetto è rimasto in stato d’abbandono fino ad essere chiuso perchè impraticabile. Appena ritornati, nel 2021, abbiamo lavorato affinché si potesse riprendere da dove avevamo lasciato.

I lavori hanno riguardato il ripristino dell’illuminazione, della pavimentazione e della recinzione, l’installazione di una nuova area giochi, di nuove panchine e di un nuovo cancello di accesso, la piantumazione di alberature e la riqualificazione del muro perimetrale.

All’inaugurazione parteciperanno le alunne e gli alunni della Scuola Nitti che si esibiranno in canti natalizi.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore alle Politiche Ambientali, Marcello Ribera.