“Natale in Musica”: alle Due Casette il grande Gospel con Demo Morselli e Marcello Cirillo

Un viaggio spirituale tra musica e parole, un messaggio di luce, bellezza e speranza attraverso la forza e la magia del mondo delle note. Protagonisti assoluti, due volti noti dello spettacolo e amati dal pubblico italiano, due artisti straordinari come Demo Morselli e Marcello Cirillo.

Si tratta di “Natale in Musica – Gospel”, molto più di un semplice di un concerto, organizzato dalla Pro Loco Due Casette, con il patrocinio e contributo del Consiglio Regionale del Lazio e il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, che avrà luogo sabato 21 dicembre alle ore 18:00 presso la Chiesa della Madonna di Loreto delle Due Casette. L’evento, inserito all’interno del programma del Natale Caerite 2024, è ad ingresso gratuito.

“Le parole di alcune poesie di figure illuminate come Madre Teresa di Calcutta, Khalil Gibran e Mahatma Gandhi, si intrecceranno agli arrangiamenti originali realizzati da Demo Morselli, in una serata che punta ad accendere nel cuore degli spettatori il calore della solidarietà e il valore della condivisione – ha dichiarato il Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano – un concerto che nasce dall’idea che la musica possa diventare voce della solidarietà, un messaggio profondo e universale che Cirillo e Morselli affidano alla potenza della musica. Le note risuoneranno come un abbraccio collettivo, mentre i testi evocheranno pensieri di pace e di amore per il prossimo. Un invito a riscoprire la luce che risiede in ciascuno di noi, un appello a ritrovare la bellezza dell’umanità attraverso la connessione e l’empatia”.

Il “Natale in Musica” di Demo Morselli e Marcello Cirillo, è solamente uno dei tantissimi appuntamenti del prossimo weekend a Cerveteri. Un venerdì, sabato e domenica che saranno caratterizzati da musica e intrattenimento per bambini. Tra i vari eventi, il Concerto di Natale dal titolo “Ma sarà vero?!?!?!”, con il Trio Namaste, in programma venerdì 20 dicembre alle ore 21:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone e il tradizionale concerto del Gruppo Bandistico Cerite, in scena domenica 22 dicembre alle ore 19:00 presso la Chiesa Santa Maria Maggiore a Cerveteri.