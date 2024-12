Città Metropolitana di Roma, approvato il piano urbano della mobilità sostenibile

È stato approvato questa mattina nella seduta del Consiglio metropolitano il P.U.M.S.

Un piano strategico che mira a pianificare la mobilità sostenibile dell’intera area della Città Metropolitana con progetti di medio lungo termine.

Ha come obiettivi principali la riduzione dei mezzi privati a favore di quelli pubblici, la pedonalita e la ciclabilità; tutte misure a favore dell’ambiente e della sostenibilità.

“ È lo strumento fondamentale per dare la possibilità ai nostri Comuni di richiedere i finanziamenti, anche sovranazionali, per realizzare le opere che sono state inserite.

Un piano ambizioso – ha commentato la Consigliera Delegata Manuela Chioccia, durate il Consiglio metropolitano- condiviso e sostenuto dal Sindaco Roberto Gualtieri, con i Comuni metropolitani, con le associazioni e con i cittadini, che hanno potuto presentare delle proposte alla stesura del programma.

Una lavoro lungo e complesso – ha concluso la Chioccia- e per questo desidero ringraziare l’Architetto Massimo Piacenza per lo straordinario impegno dimostrato, l’ingegner Daniele Mancuso e la Dottoressa Elena Colli per il fondamentale supporto la professionalità dimostrata e l’Ufficio di Piano”