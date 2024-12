Avab Odv Bracciano, il resoconto di un 2024 professionale e solidale

Una storia fatta di emozioni. Un anno di dedizione, professionalità e solidarietà. Vi raccontiamo una storia. Importante per tanti. Conosciuta da pochi. Necessaria per tutti. Una garanzia sul territorio. In questo anno 2024 il resoconto di un intenso lavoro a disposizione del territorio locale, regionale e nazionale per l’associazione Avab Odv Bracciano protezione civile regione Lazio cordinamento regionale Coreir.

La nostra associazione ha un contingente di 39 unità operative, che in ogni evento e criticità si mettono a disposizione, gratuitamente, con grande passione e capacità per la missione scelta nel cammino della protezione civile. Tra i nostri volontari tanti i giovani che hanno scelto di dedicare il loro tempo per chi ha bisogno.

L’anno 2024 ha avuto inizio con tante attività tra le quali , una molto significativa e importante, il progetto scuole, per creare una cittadinanza attiva, conoscenza della protezione civile, un protocollo di intesa tra Città metropolitana di Roma capitale e il coordinamento regionale Coreir, con la partecipazione attiva degli operatori Avab odv Bracciano, durato tre mesi con numerose giornate di teoria nell’ambiente scolastico e due giornate finali di pratica con tende, mezzi e attrezzature messe a disposizione nelle aree esterne con gli operatori Avab odv che hanno per intero seguito tutte le giornate del progetto. Il tutto svolto con successo presso l’istituto scolastico superiore “Paciolo” di Bracciano e Anguillara. che ha visto coinvolti più di 500 alunni con successo e plauso da parte della direzione scolastica e dei docenti che hanno partecipato con interesse. Un ringraziamento rinnovato alla preside dell’ istituto Laura Somma, che ha fortemente aderito con entusiasmo al progetto. Questo progetto è stato seguito attentamente con formatori qualificati del Cordinamento regionale Coreir e formatori dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’attività dell’Avab odv Bracciano, prosegue ogni giorno, riconosciuta e stimata sul territorio e ha stipulato una conversazione con il comune di Bracciano per il quale ha garantito disponibilità e impiego secondo necessità ed emergenze eventuali. Nel mese di giugno si entra in un periodo molto delicato, la stagione antincendio (dal 15 giugno al 15 ottobre) il lavoro degli operatori è stato continuo e regolare, a disposizione 24 ore su 24 , nel monitoraggio del territorio, avvistamento, spegnimento con squadre che a rotazione hanno coperto tutti i servizi. Abbiamo percorso circa 7800 chilometri verbalizzati.

Importante è l operato con i vvf con i quali si lavora in piena sinergia e si è instaurato un ottimo rapporto di stima reciproca nel tempo svolto sul campo.

La nostra collaborazione importante anche in tanti altri territori che sono stati colpiti da devastanti incendi, in collaborazione con tante altre stimate associazioni di protezione civile serie e professionali.

Molti gli incendi che hanno colpito territori del Lazio , territori limitrofi a Bracciano.

Morlupo, Castelnuovo di Porto, Anguillara, Cesano, Bracciano, Ladispoli, Manziana , Cerveteri, Roma….dove gli operatori antincendio dell Avab odv Bracciano sono intervenuti con professionalità dando un importante supporto nello spegnimento e bonifica.

Ogni servizio fatto a stretto contatto radio con la sala operativa regionale sita in Roma via Laurentina . Il numero verde importante anche per i cittadini 803555

Il fumo , il caldo, l adrenalina….

Pronti a partire …l accurata attenzione e visione dei mezzi ed attrezzature prima di intervenire .. poi si arriva sull incendio , fiamme che hanno devastato ettari ed ettari, mettendo a rischio anche animali e cittadini..

Gli operatori calzano sempre un vestiario a norma , elmi, guanti, scarponi antincendio, tute idonee..

Divise che hanno costi elevati ma che sono necessari al nostro operato.

Si avvista l incendio…. si avvisa prontamente la sala operativa regionale…. si parte … Arrivati sullo scenario ci si mette subito a disposizione del capo squadra dei vvf, ci si predisporre per lo spegnimento, mentre il caldo, il fumo, i tanti mezzi antincendio che arrivano in supporto, le botti, i mezzi aerei, i cittadini spaventati dal fuoco….il tutto crea una situazione altamente delicata nella quale ogni operatore ha grandi responsabilità e deve avere massima attenzione e concentrazione.

Gli operatori hanno ognuno un ruolo ben preciso, ognuno sa cosa deve fare, chi guida, chi parla alla radio, chi si occupa del modulo antincendio ( La struttura di un modulo di compone di:

Motore, pompa, serbatoio e naspo…)

chi si predisporre per lo spegnimento fronte fuoco…

Ogni scenario ha sempre insidie e differenze da altri scenari che gli operatori hanno vissuto in tante altre situazioni simili..

Quindi attenzione, collaborazione, occhi aperti, mezzi in efficienza.

L attenzione è sempre al massimo, nessuno fa di testa sua, tutti seguono le disposizioni e le direttive del capo squadra.

Si insegna ai volontari di essere sempre calmi e attenti nell’ eseguire le varie manovre, aiutarsi l un l altro, seguire sempre le disposizioni del responsabile di turno.

L Avab odv Bracciano durante l anno è impegnata in tante attività, in tanti addestramenti, proprio per prepararsi al meglio per affrontare ogni situazione critica.

Importanti sono state anche le varie attività più leggere , sempre da seguire con professionalità ,che gli operatori durante l anno svolgono per dare assistenza e supporto a grandi eventi che vedono l affluenza di tanti cittadini.. eventi felici del territorio, come la collaborazione regolare negli anni con l associazione commercianti di Bracciano, che svolge meravigliosi eventi in cui c’è bisogno di assistenza e servizio di alto rischio.

Un ringraziamento sempre con l occasione alla presidente dell associazione commercianti La sig.ra Beatrice Dominici.

L Avab odv Bracciano collabora anche con i sindaci di altri paesi limitrofi che richiedono la nostra presenza per assistenza ai loro importanti eventi, che svolgono ogni anno su Tolfa, Anguillara, Allumiere, campagnano….

Di grande rilievo è la collaborazione nell’ evento su Santa severa nel Surf expo, che ogni anno ci vede presenti per tre giornate nel periodo di luglio….un evento con patrocinio della regione Lazio, tra sport e musica dalla mattina a notte inoltrata, in cui 18 unità Avab odv sono impegnate ogni giorno.

Surf expo è un evento che vede partecipi tanti sportivi ed autorità, molte le attività in acqua .

In questo meraviglioso evento sotto la cornice del castello di santa severa, importante è la collaborazione attiva dei nostri colleghi dell Associazione Roma IX SAR con i loro meravigliosi cani, unità cinofile di salvataggio in acqua.

La fine della stagione antincendio è stata seguita da periodi di meteo avverso , ed anche qui gli operatori Avab odv Bracciano sono stati impegnati con cambio assetto delle attrezzature, mettendo in opera moto pompe, idrovore, motoseghe.

In varie giornate il meteo ha creato sul territorio smottamenti , allagamenti, alberi caduti.

In ogni scenario è importante sempre il contatto con la sala operativa regionale.

In varie situazioni si è operato con l assistenza dei carabinieri locali (per la sicurezza dei volontari), ci hanno dato il loro prezioso supporto , specialmente in notturna, per la viabilità durante le nostre attività sul transito stradale per liberare lo stesso da rami e alberi caduti..

Si è intervenuti per la grave alluvione improvvisa su Civitavecchia e Santa Marinella, dove numerose abitazioni sono state invase da detriti ed acqua.. fino a notte inoltrata a liberare sale hobby dal fango.

Ottima la collaborazione con le altre associazioni, e con la protezione civile di Civitavecchia.

L attività dell Avab è proseguita con importanti corsi regionali, come la formazione del V.E. ( volontari esperti che saranno di importante impiego in collaborazione con i Dos ), …..corsi formazione Aib ( antincendio boschivo),…. corsi formazione di Capo squadra qualificati,….. Corsi formazione BLSD e Pblsd.

L anno sta per volgere al termine e già si programmano le prossime attività, come l eventuale partecipazione all evento del giubileo su Roma come contingente regionale, gli addestramenti con attrezzature invernali, corsi e formazione.

Inoltre ci stiamo per affacciare ai nostri 35 anni di storia, infatti nel 2025 si festeggerà un importante traguardo..

Ad ogni operatore Avab odv Bracciano vanno i ringraziamenti di cuore per l opera svolta, con tanti sacrifici, con dedizione e pazienza..ma sempre con grande passione ed amore..

Ad ogni operatore Avab odv e alle loro famiglie vanno i ringraziamenti più sentiti.

Angeli nell’ ombra, la parte migliore di ogni comunità…

Un grazie anche a tutti i nostri sostenitori e simpatizzanti che ogni anno ci dimostrano la loro vicinanza con piccole e grandi donazioni importanti per potenziare mezzi ed attrezzature.

Grazie e auguri per questo Periodo Natalizio dove vi auguriamo pace, serenità e salute. Da tutti noi dell’Avab odv Bracciano. Rif: email avab.p.c@gmail.com WhatsApp 3669696740

Il presidente

Enza Vergari