Alle viste la conferenza “L’Europa e l’industria del riciclo”

l’appuntamento annuale sul riciclo, promosso dalla Fondazione, in collaborazione con CONAI e Pianeta2030, il mensile del Corriere della Sera, e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e di Ispra: la Conferenza Nazionale dell’Industria del Riciclo “L’Europa e l’industria del riciclo”, che si svolgerà a Milano presso la Sala Buzzati del Corriere della Sera, il 13 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

In occasione della Conferenza saranno presentati l’edizione 2024 del Rapporto “Il Riciclo in Italia”, realizzato dalla Fondazione in collaborazione con i settori industriali coinvolti, e la nuova piattaforma interattiva con i dati del Rapporto www.ricicloinitalia.it

Faremo, inoltre, il punto sulla nuova legislatura europea e sulle prospettive legate al definitivo Regolamento sugli imballaggi: rappresentanti istituzionali, imprese e consorzi, protagonisti di questa nuova fase, esporranno le opportunità e le criticità, anche alla luce della nuova legge sull’economia circolare preannunciata dalla Presidente Vor der Leyen.

Saranno annunciati i vincitori del primo Premio dedicato alle startup del settore degli imballaggi e presentatati i risultati di una indagine dedicata all’industria cartaria sull’orientamento delle imprese del settore verso la transizione ecologica. Il programma completo al seguente link