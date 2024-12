La voglia di stare insieme e a Natale è per… Incontr’arsi

“Incontr’arti”, la cultura, le feste natalizie e l’attenzione alle piazze

Parte il countdown per la settima edizione di “Incontr’Arti” una festa itinerante finanziata del Municipio Roma XI. Realizzata con la direzione artistica di Gino Auriuso e organizzata da “Artenova” Incontr’Arti una manifestazione culturale che fa dell’inclusione e della socializzazione la parte preponderante dei quattro appuntamenti che prenderanno il via domenica 8 dicembre e che vedranno calare il sipario domenica 29 dicembre 2024. L’Incontro è la parola d’ordine del progetto, è al centro di tutto, è l’alfa e l’omega; L’Incontro tra le arti, tra le culture, tra le persone.

Un programma ricco e articolato che si realizzerà grazie alla partecipazione di straordinari artisti e performer i quali spazieranno dal Circo al Tango, dalla Musica Popolare al Tip Tap, dal Canto Polifonico alle Danze Africane. Una miscellanea di arte cultura che animerà varie piazze del Municipio in occasione delle feste natalizie.

Il maestro Nando Citarella, la band No Funny Stuff, i tangheri Mauro Navone e Daniela Ayala, la street band Cecafumo, la ballerina Elisabetta Ventura, questi alcuni dei protagonisti che impreziosiranno il nutrito e variegato palinsesto artistico.

Il primo di questi appuntamenti è fissato per l’8 dicembre, inizio ore 11.00, al Parco Tevere Marconi e sarà un’esplosione di gioia e divertimento con Daniela la Giocoliera e a seguire la Musica Popolare del grande Nando Citarella.

Domenica 15 dicembre, al Parco di Villa Bonelli, la mattinata sarà aperta – alle ore 11.00 – all’insegna del Tango con i ballerini Mauro Navone e Daniela Ayala e proseguirà con il travolgente concerto dei No Funny Stuff.

Domenica 22 dicembre (a via M. Mazzacurati difronte la Chiesa San Paolo della Croce, sempre alle ore 11.00) spazio alla performance di Tip Tap con Elisabetta Ventura accompagnata dal suo gruppo musicale che poi cederanno il “palco” alla street band Cecafumo.

Il programma dell’ultima domenica (29 dicembre) animerà il quartiere la zona Muratella e più precisamente Parco Pezzi (via Generale Mario pezzi) a farlo saranno i ritmi di mamma Africa Djembe con inizio ancora alle ore 11.00 e poi con un salto nel Canto Polifonico il The New Choir Ensemble ci porterà nelle atmosfere natalizie. La partecipazione a tutte le attività è gratuita