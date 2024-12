Unione Nazionale Consumatori, aumento gas +59 euro per i vulnerabili

Riceviamo e condividiamo

COMUNICATO STAMPA DELL’UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI DEL 3-12-24

Bollette: Arera +4,6% per il gas

Unc: gas, +59 euro per i vulnerabili

Gas: +16,2% su novembre 2023 per colpa dell’Iva, +81,6% su tempi pre-crisi del 2020

Secondo quanto stabilito da Arera, dal 1° novembre 2024 il prezzo di riferimento del gas per i vulnerabili sale del 4,6%.

“Rialzo atteso visto il balzo del prezzo del gas nei mercati all’ingrosso. In ogni caso il prezzo che pagano i vulnerabili resta molto più conveniente di quelli del mercato libero, salvo rarissime eccezioni” afferma Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Secondo lo studio dell’Unione Nazionale Consumatori, per il nuovo utente tipo che consuma 1100 metri cubi di gas, il +4,6% significa spendere 59 euro (59,18 euro) in più su base annua. La spesa totale nei prossimi dodici mesi (non, quindi, secondo l’anno scorrevole, ma dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2025, nell’ipotesi di prezzi costanti), sale così a 1344 euro, che sommati ai 529 della luce del nuovo cliente tipo che consuma 2.000 kWh all’anno, determinano una spesa complessiva pari a 1873 euro.

Se il prezzo del gas sale oggi del 4,6% su ottobre 2024, nel confronto con i tempi pre-crisi del novembre 2020, in base alla nuova serie storica ricostruita secondo il nuovo cliente tipo, il prezzo è oggi superiore dell’81,6%, rispetto al picco del novembre 2022 è inferiore dello 0,5%, mentre rispetto allo scorso anno, per colpa della fine degli sconti in bolletta su Iva e oneri di sistema, è oggi superiore del 16,2 per cento. Infine, anche se il raffronto è poco indicativo, è superiore del 25,7% su novembre 2021.

