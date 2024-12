Fiorenzo Mascagna presenta “Il tempo come impronta”

A partire dal 7 dicembre 2024 sarà ospitata nei locali del Mezzanino del Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz, a Viterbo, la mostra di Fiorenzo Mascagna “Il tempo come impronta” tra tempo storico e tempo privato.

La mostra, tra opere e parole, che sarà presentata dal filosofo Aurelio Rizzacasa, potrà essere visitata dal giorno 7 dicembre fino al 29 del corrente mese. Come da tradizione per le mostre di Fiorenzo Mascagna, la cornice espositiva ospiterà al suo interno importanti approfondimenti tematici presentati sotto forma di conferenza.

A seguire il calendario degli appuntamenti in mostra:

Giovedì 12 dicembre alle ore 17:00 – “Il colore nella storia e nell’arte” incontro con Fiorenzo Mascagna e Sara De Angelis.

Sabato 14 dicembre ore 17:00 – “Il pensatore non verbale – la dislessia e l’arte” a cura di Fiorenzo Mascagna

Venerdì 20 dicembre ore 17:00 “La pietra come luogo di incontro tra uomo e storia” incontro con Fiorenzo Mascagna e Sara De Angelis.

Sabato 28 dicembre ore 17:00 “Tra filosofia e poesia Estetica del tempo di Aurelio Rizzacasa, letture Rita Camilletti.

Domenica 29 dicembre ore 17:00 finissage della mostra

Ingresso gratuito per l’inaugurazione e per gli incontri in calendario. Nei restanti giorni e orari la mostra sarà visitabile con il biglietto di ingresso del Museo.

Vi aspettiamo in Museo!