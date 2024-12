L’Istituto Alberghiero di Ladispoli accoglie gli studenti delle scuole medie

Proseguono a pieno ritmo le attività di orientamento in ingresso grazie al lavoro della Commissione dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli composta dai docenti Giovanna Albanese, Anna Capodacqua, Renato D’Aloia, Donatella Di Matteo, Salvatore Esposito, Carmen Piccolo e delle Funzioni Strumentali Prof. Carlo Narducci e Prof.ssa Rosa Torino.

Al desk, per tutte le informazioni, l’Assistente tecnica Tiziana Feliciano. “Si tratta di un lavoro complesso ma indispensabile – ha sottolineato la Prof.ssa Carmen Piccolo – che si pone l’obiettivo di fornire agli allievi tutti gli strumenti necessari per compiere una scelta consapevole. Il passaggio dalle Medie alle Superiori è sempre molto difficile e per questo siamo impegnati al massimo nelle attività di accoglienza delle classi. Ringraziamo tutti i colleghi e gli studenti che hanno svolto esercitazioni nei diversi Laboratori dell’Istituto proprio per dimostrare “sul campo” quali sono le caratteristiche e le specificità dei nostri Indirizzi Professionali”. Gli allievi delle Scuole Medie hanno potuto visitare aule, laboratori e tutte le strutture scolastiche, assistendo a dimostrazioni pratiche di ‘mise en place’, preparazione di piatti e bevande.

Dopo il “Tè Welcome” del 29 novembre un nuovo “Open Night”, all’Istituto Alberghiero di via Federici, si svolgerà il 14 dicembre dalle ore 18 alle 20.

Questo il link per le prenotazioni:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeARkLqximubcn4CQvHBrxGUyiXMh77qHW2ltnfP1birrc7Rw/viewform

Le iscrizioni si possono inoltrare online dall’8 gennaio al 31 gennaio 2025 attraverso la piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/orientamento/iscrizioni).