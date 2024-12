Il mondo dello sport nella lotta contro il cancro

La lotta contro il cancro si compone di molteplici aspetti. Solitamente siamo abituati a pensarla sotto il profilo della ricerca, dei microscopi e delle nuove scoperte che ci avvicinano giorno dopo giorno a sconfiggere questa patologia. In Italia ci sono circa 3 milioni di persone che convivono con un tumore maligno e ogni giorno 1000 persone circa ricevono questa diagnosi per la prima volta; per loro, per le loro famiglie e per i loro affetti lotta al cancro è qualcosa di più immediato: affrontare una quotidianità nella quale riuscire a mantenere il dominio fisico e emotivo di fronte alle numerose difficoltà che essa presenta. Il progetto “Atleti al tuo fianco”, con il patrocinio di Arenbì Onlus, si pone questo obiettivo: trasformare il cancro da argomento medico a tema sociale, per analizzarne non solo l’aspetto prettamente scientifico ma anche quello di convivenza quotidiana con la malattia. Per raggiungere questo obiettivo, scende in campo il mondo dello sport: gli atleti vengono guidati per conoscere e supportare la vita quotidiana di chi affronta un tumore, attraverso incontri gratuiti di sensibilizzazione, iniziative di sostegno e legami con associazioni e ospedali dei propri territori.

Lo sport diventa non più fine ma mezzo, attraverso il quale capire cosa significhi la quotidianità di chi sta affrontando un percorso oncologico e portarla all’attenzione di tifosi, settori giovanili e appassionati: dalle Serie A dei maggiori campionati nazionali fino ai campi degli oratori Atleti al tuo fianco incontra gratuitamente squadre e società, per aiutare chiunque pratichi sport a comprendere l’importanza della presenza, della compagnia, del supporto emotivo in oncologia.

A mani unite per stare vicini, con il sorriso per sostenere: anche questa è lotta contro il cancro.