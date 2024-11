Formazione sul campo, la gestione della sicurezza nel ciclo crociere

Il corso si è svolto il 15 novembre al terminal “Vespucci”, nel porto di Civitavecchia

Premessa

In questo corso è stata esplorata l’importanza di condividere conoscenze, storie e pratiche all’interno delle comunità portuali Italiane. I porti sono luoghi dinamici, dove persone provenienti da diverse culture, professioni e background si incontrano e si confrontano per lavorare, commerciare e creare connessioni.

La condivisione di esperienze, buone prassi, procedure in essere nei vari porti del territorio Italiano, accresce il bagaglio culturale di ogni operatore che potrà spenderlo per promuovere la creazione di percorsi simili a quelli studiati durante tutti i corsi promossi dal “gruppo di lavoro tematico-porti e navi del coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro”.

Obiettivo generale

Il corso ha l’obiettivo di diffondere e illustrare le procedure per la gestione della sicurezza nel lavoro nel ciclo crociere nel porto di Civitavecchia che vede transitare circa tre milioni e mezzo di passeggeri ogni anno ed è l’opportunità per diffondere comunicazione utili per implementare le valutazioni dei rischi e le procedure specifiche di ogni singola operazione.

Obiettivo specifico

L’obiettivo specifico del corso è quello di far acquisire conoscenze sulle modalità di intervento e coordinamento di tutti i soggetti pubblici e privati che devono partecipare alla gestione dei cicli portuali nel settore delle crociere e nozioni fondamentali sulla valutazione dei rischi riguardante la prevenzione dei rischi correlata al cambiamento climatico.

Destinatari

Personale servizi Pre.S.A.L. (tecnici della prevenzione, medici, ingegneri, assistenti sanitari), datori di lavoro delle imprese, stakeholder che operano nei cicli portuali delle crociere e medici competenti, per le figure previste verranno riconosciuti crediti ECM.

I riferimenti

Responsabile Scientifico

Dott. Giordano Ritti, S.Pre.S.A.L. Asl Roma 4

Docenti-relatori

Dott. Angelo Sacco, S.Pre.S.A.L. Asl Roma 4

Ing. Glauco Cozzi, Roma Cruise Terminal srl

Dott. Lelio Matteuzzi, Autorità di Sistema Portuale MTCS Dott. Valerio Guida, S.Pre.S.A.L. Asl Roma 4

Coordinamento di progetto

Dott.ssa Aurora Mecozzi PROVIDER 06: aurora.mecozzi@aslroma4.it tel. 06/966692521

Segreteria organizzativa e provider Ecm

Azienda Sanitaria Locale Roma 4, ufficio formazione, via Terme di Traiano 39/a Civitavecchia

Dirigente formazione

Dott.ssa Laura Bianchi: laura.bianchi@aslroma4.it Segreteria

Dott.ssa Aurora Mecozzi