PAOLO BELLI A “PAMELA VIAGGIA IN LATIN”

DOMENICA 1° DICEMBRE, DALLE ORE 00.30 SU RAI ISORADIO

Il cantautore e conduttore televisivo Paolo Belli sarà il protagonista della nuova puntata di “Pamela viaggia in latin”, il programma di Rai Isoradio dedicato al mondo latino-americano e iberico condotto da Pamela D’Amico. Appuntamento nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre, a partire dalle ore 00.30, sulle frequenze di Rai Isoradio (FM 103.3, sul DAB e anche su RaiPlay Sound).

Pamela D’Amico intervista l’artista, che è anche entertainer, autore e conduttore radiotelevisivo, protagonista della fortunata serie tv “Ballando con le stelle”, e che racconterà della sua passione per la musica latina, molto presente nella trasmissione su Rai 1 e dove predominano salsa, bachata, merengue, tango, rumba e samba, oltre a svelare i suoi gusti musicali, come quello per i “Gente de Zona”, con cui sogna una collaborazione.

La carriera artistica di Belli inizia quando, nel 1984, fonda il gruppo musicale Ladri di Biciclette. La musica del gruppo fonde il pop scanzonato e lo swing. Nel 1989 esce Ladri di biciclette, album d’esordio di una band che, quello stesso anno, raggiunge il successo con il brano “Dr. Jazz e Mr. Funk”. Il 1990 è un anno altrettanto fortunato per la band, che insieme con Francesco Baccini presenta la canzone “Sotto questo sole”. Questo brano vince il Festivalbar 1990 e i Ladri di Biciclette si aggiudicano il Telegatto come gruppo rivelazione dell’anno. Nel 2005 fa da spalla a Milly Carlucci per il nuovo show del sabato seradi Rai 1: “Ballando con le stelle”. Belli è autore anche delle sigle del programma e l’esperienza si rivela particolarmente fortunata: il cantante affianca la conduttrice in tutte le successive edizioni dello show. Nel frattempo, Paolo Belli racconterà alla D’Amico in che modo rivisita e esegue dal vivo con la sua Paolo Belli big band i brani latinoamericani, sia in Tv che sui palchi di tutto il mondo.