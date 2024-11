Anguillara. 30 novembre incontro su violenza di genere

Sabato 30 novembre, alle ore 17, nella Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” in Largo dello Zodiaco 21, si terrà il terzo incontro della rassegna “Relazioni consapevoli: prevenire la violenza – Ogni istante 25 novembre” patrocinato dal Comune di Anguillara Sabazia.

L’incontro offrirà strumenti utili per riconoscere e prevenire i segnali di una relazione disfunzionale, mettendo al centro il benessere delle persone e l’importanza di relazioni sane e consapevoli. Gli appuntamenti non sono rivolti esclusivamente a chi vive o ha vissuto situazioni problematiche, ma a tutti coloro che desiderano informarsi e acquisire maggiore consapevolezza, indipendentemente dal proprio stato relazionale.

In questo terzo incontro tenuto da Giuseppe D’Amore saranno presenti il sindaco Angelo Pizzigallo e il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Paola Fiorucci.