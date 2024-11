ANPI Viterbo. Organizzate tre presentazione “I miei sette padri” con Adelmo Cervi

Il Comitato provinciale dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) è lieto di comunicare che Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei 7 fratelli Cervi trucidati dai fascisti il 28 dicembre 1943 a Reggio Emilia parteciperà a tre incontri nel nostro territorio.

Nelle tre iniziative delle sezioni territoriali dell’ANPI sarà presentato il suo libro “I miei sette padri”.

Il libro è la narrazione fatta da Adelmo della storia personale e politica della famiglia Cervi, una famiglia antifascista di tradizione contadina. Una famiglia che dopo la tragedia subita, nel corso dei decenni ha rappresentato e continua a rappresentare nell’immaginario collettivo quanti hanno avuto il coraggio di opporsi al nazifascismo pagando in prima persona. Nel caso della famiglia Cervi il tributo di sangue fu altissimo, un’intera generazione sterminata.

Per Adelmo Cervi il libro è un viaggio a ritroso in quei tragici avvenimenti ma anche il ritrovare quel padre che perse quando aveva solo 4 mesi, e scoprire insieme all’uomo che combatteva la dittatura fascista anche la fatica del suo lavoro quotidiano, gli affetti, le speranze i sogni per futuro migliore e nella libertà. Alla presentazione del libro seguirà la proiezione di un docufilm sull’incessante impegno di testimone antifascista e per la democrazia di Adelmo Cervi.

I tre incontri saranno anche un’occasione per riflettere insieme sulle modalità di un rinnovato e sempre più necessario impegno antifascista in difesa della Costituzione italiana, dei diritti umani e per la pace in ogni parte del mondo.

Di seguito il calendario degli appuntamenti:

– 5 dicembre 2024 Civita Castellana, ore 11 presso presso il Centro professionale Ivan Rossi (incontro con gli studenti), ore 17.30 incontro con la cittadinanza presso la biblioteca Enrico Minio;

– 6 dicembre 2024 Civitella d’Agliano ore 10.50 incontro con gli studenti dell’ Istituto omnicomprensivo “Fratelli Agosti”- Bagnoregio-, ore 18 incontro con la cittadinanza presso Palazzo della Cultura;

– 7 dicembre Ronciglione ore 16.30 incontro con la cittadinanza presso il Teatro Petrolini. A questo incontro parteciperà con un collegamento online anche Luciana Romoli, staffetta partigiana della Resistenza romana.