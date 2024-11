Oggi su Rai3 c’è “Ragazze di Montagna, storie di vita e di sport”

Alto Adige, un territorio che tutti conosciamo per la bellezza che si cela dietro ogni angolo o promontorio. Ma questa regione ha anche un altro record: tantissime atlete vincenti di fama mondiale. Realizzato da Rai Documentari in collaborazione con Rai Com e con la Provincia Autonoma di Bolzano, venerdì 29 novembre, alle 16.10, su Rai 3 andrà in onda “Ragazze di Montagna, storie di vita e di sport”.

Sarà per la presenza imponente delle montagne maestose, sarà per i paesaggi mozzafiato o per la qualità di vita di questa popolazione ma, sta di fatto che da molti anni in Alto Adige nascono e si formano ragazze che si distinguono nella vita sportiva e raggiungono traguardi impensabili: medaglie olimpioniche, record in innumerevoli discipline, trofei e gare vinte. Abbiamo voluto svelare e raccontare la vita di alcune di queste “Ragazze Vincenti” di ieri e di oggi come, per esempio, Maria Canins e Dorothea Wierer.

Inoltre, Monika Niederstatter, un’altra campionessa degli anni 2000 che è voluta rimanere nel mondo dello sport diventando una “mental coach”, ci racconta come contribuisce con il suo lavoro a formare ed aiutare altre nuove campionesse altoatesine come Debora Vivarelli, campionessa olimpionica di tennis da tavolo, e Linda Oprandi, giovanissima promessa del wind surf già primatista mondiale del settore giovanile.

Il documentario, scritto da Claudio Maddalena e con la regia di Michele Melani, produttore esecutivo Claudio Baldino, entrerà in punta di piedi nella vita quotidiana delle “Ragazze Vincenti”, dall’allenamento, al rapporto con gli amici e alla routine di tutti i giorni, il tutto incorniciato dalla magia che soltanto l’Alto Adige riesce a regalarci.