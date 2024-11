Vallinfreda, aperto il Polo della Cultura di via San Rocco

Aperto a Vallinfreda il cantiere per la realizzazione del Polo della Cultura di Via San Rocco. Alla cerimonia, il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, assieme al Sindaco del Comune di Vallinfreda, Filippo Sturabotti e ai responsabili tecnici del progetto per Città metropolitana di Roma Capitale.

Finanziato con 700 mila euro di fondi PNRR per i PUI Poli Culturali, civici e di innovazione, il progetto prevede interventi di consolidamento necessari a garantire il miglioramento sismico della struttura esistente e una riconversione degli spazi interni. L’edificio, realizzato intorno al 1960, inizialmente adibito a scuola materna e da anni in disuso, ricade in un’area interessata da molti eventi sismici con epicentro più o meno distante, tra cui il terremoto de L’Aquila nel 2009 e quelli del Centro Italia del 2016-2017. Tramite il rinforzo delle travi portanti e del solaio, la struttura risponderà pienamente alle più recenti normative in materia di sicurezza antisismica e saranno adottate soluzioni tecniche all’avanguardia.

L’edificio, che si sviluppa su 3 piani fuori terra, un’area soppalcata tra piano terra e primo e un piano sottotetto, sarà destinato a divenire un polo della cultura e della socialità, con sale e spazi espositivi adeguati a iniziative culturali, spazi di co-working e sede di associazioni locali.

“Riqualificare gli spazi pubblici da destinare alla cultura è una delle grandi opportunità strategiche che è stato possibile mettere in atto in diverse aree del territorio metropolitano, da Roma alle aree più distanti dalla Capitale. Gli oltre 90 milioni previsti per i PUI Cultura ci hanno consentito di progettare interventi diffusi in tutto il territorio metropolitano, coordinando quale soggetto di area vasta la rete degli enti locali coinvolti. Con un obiettivo condiviso e fortemente sostenuto dal Sindaco Roberto Gualtieri: di restituire alle comunità metropolitane luoghi pubblici, efficienti, sicuri e accessibili, all’interno dei quali possa trovare risposta il bisogno di incontro e crescita dei cittadini, giovani e meno giovani. Restituire alla comunità di Vallinfreda un centro culturale ampiamente funzionante ha, come obiettivo strategico, quello di porre le condizioni per una ripresa socio-culturale del territorio, nel rispetto dell’equilibrio ambientale e paesaggistico, particolarmente importante quando i nostri centri, specie i più periferici, sono a rischio desertificazione. Un luogo pubblico è un luogo di opportunità e di sviluppo: attraverso la riqualificazione strutturale e la creazione di spazi da destinare a diverse attività, dagli eventi culturali al co-working, contribuiamo alla crescita anche culturale e sociale delle comunità che amministriamo”.

Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma e Delegato ai progetti PNRR.