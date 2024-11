Oggi il convegno “La società digitale tra regolazione e controllo”

Giovedì 28 novembre 2024, alle ore 18, a Roma, presso Panetta Consulting Group (in Piazza Colonna 355), si terrà una tavola rotonda, promossa dall’Associazione culturale International Horizon, dal titolo “La società digitale tra regolazione e controllo: il ruolo delle autorità indipendenti”.

Il panel permetterà di apprezzare il ruolo, sempre più centrale, svolto dalle Autorità indipendenti italiane nel complesso scenario dell’odierna società digitale, alla ricerca di un difficile equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela dei cittadini.

La conferenza verrà introdotta dal Presidente di International Horizon, Luciano Versace, Dirigente del Garante per la protezione dei dati personali e vedrà gli autorevoli interventi di Massimiliano Capitanio, Componente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Agostino Ghiglia, Componente del Garante per la protezione dei dati personali e Saverio Valentino, Componente dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Il dibattito sarà moderato da Carlo Colapietro, Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università Roma Tre.