“inArmonico”, a Roma tre giorni di una imperdibile rassegna

E’ alle viste “inArmonico”, in programma dal 29 novembre al primo giorno di dicembre al Museo nazionale degli strumenti musicali di Roma. Promossa da Francesco Cuoghi, la rassegna vedrà la partecipazione della violoncellista Catherine Marie Tunnell che presenterà ed eseguirà il repertorio al violoncello di Horatiu Radulescu, condensato in una pubblicazione per Mode R. del 2019 (è Radulescu: The Complete Solo Cello Works). Tunnell è la più profonda conoscitrice della musica del compositore rumeno, musica che per formazione e dinamiche ancora oggi contiene uno stimolo fortissimo alla scoperta: l’incontro è il frutto di una collaborazione con l’Accademia di Romania a Roma.

Gli altri incontri in programma sono un concerto con musiche di Karlheinz Essl e Gabriel Maldonado (in collaborazione con il Forum Austriaco di Roma), con importanti composizioni per voce, toy piano e live electronics dei compositori citati e un concerto per arpa, chitarra e mandolino che esplora il repertorio contemporaneo del Novecento di questa combinazione strumentale (musiche di Petrassi, Stockhausen, Polito, etc.).