Anguillara verso il terzo appuntamento di “Ogni Istante 25 novembre”

Riceviamo e pubblichiamo – L’amministrazione comunale di Anguillara Sabazia vi invita a partecipare al terzo e ultimo appuntamento del ciclo di incontri “Ogni Istante 25 novembre”, un progetto curato e realizzato dallo psicologo Dr. Giuseppe D’Amore, dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione contro la violenza nelle relazioni di coppia.

Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”, Largo dello Zodiaco 21, Anguillara Sabazia

Questo evento rappresenta un’opportunità per approfondire un tema tanto delicato quanto attuale, attraverso un dialogo diretto e guidato dal Dr. D’Amore.

L’evento è realizzato con il patrocinio della Città di Anguillara Sabazia.

In linea con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, invitiamo tutta la cittadinanza a unirsi a noi per un momento di riflessione e sensibilizzazione.