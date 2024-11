Genetliaco numero 25 per il Parco Bracciano-Martignano

In una cornice ristrutturata e resa funzionale, si e’ svolta ieri 22 novembre nella sede “ Spazio Porte del Parco” ad Anguillara Sabazia, i festeggiamenti del 25° Anniversario del Parco Bracciano-Martignano.

Ad aprire i lavori con una sala gremita, il Commissario Tiziana Pepe Esposito, il Direttore Daniele Badaloni e il Sindaco di Anguillara Sabazia Angelo Pizzigallo, i quali nei loro interventi hanno portato i saluti e ringraziato quanti nel corso di queati anni hanno fatto per l’Ente Parco e per il Territorio. il Commissario Tiziana Pepe Esposito, nel suo primo anno di incarico, sia stato importante dare seguito a quello fatto dai predecessori e quanto sia importante la salvaguardia dell’ambiente e il ruolo dei giovani.

Prendendo la parola, il Direttore Daniele Badaloni, presenta il programma della giornata, che alleghiamo all’articolo.

Tanti gli Amministratori Comunali, tra i quali il sindaco di Oriolo Romano Emanuele Rallo e Marco Crocicchi di Bracciano, Consiglieri Regionali On. Giorgio Simeoni, Nazzareno Neri, Valerio Novelli, Claudio Marotta, Direttori Regionali Vito Consoli e Paolo Giuntarelli e tanti Rappresentanti delle Associazione, il Comandante dell’Aeroporto di Vigna di Valle Col. Dario Bovino e il Comandante dei Carabinieri di Bracciano Cap. Simone Notaro. Tutti hanno concordato il ruolo del Parco e quanto sia stato importante per il Territorio e per la salvaguardia del Territorio.

Successivamente sono iniziate le presentazioni dei specialisti interni ai quali non sono mancati i ringraziamenti da parte del Commissario e Direttore del Parco e Relatori esterni.

La partecipazione di giovani, facenti parte del Servizio Civile che hanno presentato il loro lavoro e le opportunita’ trovate. e messe loro a disposizione, creando conoscenza e possibilita’ di crescita e di opportunità lavorative.

Le scuole, in particolare, hanno potuto trarre profitto dall’esperienza dei professionisti che operano in collaborazione con l’Ente parco Bracciano-Martignano e che hanno messo a disposizione le loro competenze per parlare e confrontarsi con i ragazzi, al fine di evidenziare le opportunità della nostra società su temi di attualità e di interesse come la salvaguardia dell’ambiente e della natura, ecc.

E’ stata una giornata ben gestita, piena di travaso di conoscenze, qualità e prospettive di lavoro.

L’agone nuovo, presente alla giornata, rinnova i complimenti e ricorda le collaborazioni avute con un sistema a rete e con risultati eccellenti e non ultimo il Progetto “NATURASET”.

Giovanni Furgiuele

Presidente L’agone nuovo