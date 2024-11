25 anni di Parco Bracciano-Martignano

L’ente di gestione del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano festeggia i primi 25 anni di vita. L’occasione è una festa pensata ad Anguillara Sabazia (Roma) per oggi, venerdì 22 Novembre 2024, dove simbolicamente verranno spente le 25 candeline dell’ente regionale di tutela ambientale dell’area naturale lacustre, istituito con Legge n. 36 della Regione Lazio promulgata il 25 Novembre del 1999. L’evento è organizzato a Spazio Porta del Parco, tra gli invitati Giancarlo Righini, Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio, accompagnato da Tiziana Pepe Esposito, Commissario straordinario dell’ente che, insieme al direttore Daniele Badaloni, faranno gli onori di casa.

In sala previsti anche i sindaci del territorio, i rappresentanti della Città Metropolitana di Roma e della provincia di Viterbo, oltre agli ex presidenti, commissari e direttori che si sono avvicendati negli anni alla guida e direzione del Parco. La festa sarà aperta dal laboratorio di educazione ambientale promosso dagli studenti del Liceo Scientifico Statale Ignazio Vian di Bracciano, seguito dalla proiezione del video del Parco con gli interventi di naturalisti, forestali e guardiaparco. “Organizzare e amministrare” con “promuovere ed educare” invece le sessioni dedicate alla divulgazione dell’attività amministrativa e alla comunicazione e programmi di educazione alla sostenibilità ambientale promossi dall’ente.

“Il Parco si appresta a segnare un altro passaggio significativo della sua storia – per gli organizzatori dicono Tiziana Pepe Esposito e Daniele Badaloni – in 25 anni tanto lavoro è stato svolto e molto altro ancora ce ne sarà da fare. Oggi l’area naturale protetta è conosciuta a livello internazionale grazie ai suoi gioielli: i laghi di Bracciano e Martignano, il monumento naturale della Caldara e la faggeta vetusta di Monte Raschio, patrimonio mondiale UNESCO. Il nostro più grande risultato è il connubio tra territorio e ambiente che abbraccia nell’assioma del Parco l’intera comunità locale e non solo. I nostri primi 25 anni siano da stimolo per un futuro sempre più all’insegna della natura e dell’ambiente in cui l’uomo né parte integrante”.

I festeggiamenti si concluderanno nel pomeriggio del 25 novembre con una apertura straordinaria e visita guidata alle ore 15,00 nell’area archeologica di Vicarello, organizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale.