Velletri, la consigliera Bevilacqua CMRC a apertura mostra Gian Maria Volonté

Fino al 1 dicembre, sara possibile visitare la mostra dedicata al grande maestro del cinema Gian Maria Volontè, organizzata dal Comune di Velletri all’interno della Casa della culturale. Ad inaugurare l’eventi di apertura, la Consigliera metropolitana Marta Bevilacqua che assieme al Sindaco Ascanio Cascella ha potuto ammirare l’allestimento, dove è possibile ammirare le opere di Claudio Marini, tratte dallo spettacolo “Tra le rovine di Velletri”.

“La città ha voluto ricordare il proprio concittadino di elezione sia con una Mostra d’Arte sia con la presentazione del libro “Gian Maria Volontè, attore cittadino” di Rocco della Corte.

Per ricordare l’alto contributo di Volontè alla vita associata della sua città, sono state esposte le opere di Claudio Marini, tratte dallo spettacolo (adattato da Volontè a partire dal diario di Padre Laracca) “Tra le rovine di Velletri”, e di Maurizio De Bona, ritratti illustrati di Gian Maria Volonté.

E’ stato un modo coinvolgente e immersivo di ricordare una persona che sia come cittadino, sia come artista, ha saputo usare il cinema come mezzo di indagine della società e del proprio tempo, – ha dichiarato la Consigliera Bevilacqua, nel suo intervento – un intellettuale talmente organico che ha saputo rendere i propri personaggi emblemi di storture, drammi e contraddizioni.

Nel portare i saluti del Sindaco Roberto Gualtieri e della Città Metropolitana di Roma Capitale, ho avuto il piacere di incontrare Claudio Marini, amico della città di Genzano, nostro Maestro ospite, del quale conserviamo esposta, con orgoglio, nella nostra sala consiliare l’opera realizzata nell’edizione dell’Infiorata del 2012.

Grazie all’Amministrazione di Velletri, alla Fondazione De Cultura, all’Associazione Memoria ‘900 e alla FondArc per aver saputo mettere in campo un’iniziativa così poliedrica e coinvolgente”.