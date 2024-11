Il quinto incontro per il Piano triennale per lo sviluppo del turismo della Regione Lazio

Si è tenuto a Villa Mondragone, Monte Porzio Catone, il quinto incontro territoriale per il Piano triennale per lo sviluppo del turismo della Regione Lazio. A rappresentare Città metropolitana di Roma Capitale, la Consigliera delegata Alessia Pieretti, delegata a Innovazione tecnologica, Transizione digitale, Sviluppo economico, Attività turistiche, Energia.

“Villa Mondragone – ha dichiarato la Consigliera Pieretti – si conferma una location d’eccezione per dibattere sul tema dello sviluppo del turismo nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale. Una dimora storica in cui Papa Gregorio XIII introdusse il calendario solare, oggi tra le risorse dell’Università di Tor Vergata e cuore dei Castelli Romani. Per la seconda volta, a distanza di poco tempo, ho potuto partecipare qui ad un importante tavolo di confronto tra realtà istituzionali, associazioni e privati che operano nel settore del turismo della provincia, al fine di capire come valorizzare le tante peculiarità dei Comuni limitrofi alla Capitale. Lo spirito che ha animato l’incontro è quello di superare le individualità e i possibili arroccamenti delle singole amministrazioni a vantaggio di una visione di insieme che faciliti lo sviluppo di specifici brand, come proprio quello dei Castelli Romani. Fondamentale sarà il supporto da parte dell’innovazione tecnologica e transizione digitale anche a servizio di questo settore.

Ringrazio Elena Palazzo, Assessore al Turismo della Regione Lazio, Massimo Pulcini Sindaco di Monte Porzio Catone, Edy Palazzi Vicepresidente della Commissione Cultura e il Direttore Paolo Giuntatelli della Regione Lazio, il Professore Simone Bozzato dell’Università di Tor Vergata per il prezioso lavoro di ricerca, la Direttrice di Villa Mondragone Marcella Pisani e i tanti rappresentanti del settore intervenuti per portare i loro contributi e spunti di collaborazione”, conclude Pieretti.