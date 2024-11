Trevignano, riflessioni per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Come buona pratica, si realizzano incontri ed eventi aperti alla comunità, quelle ricorrenze pensate cioè per sensibilizzare su argomenti specifici e, in questo caso, ci riferiamo alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne.

Nel corso degli anni abbiamo riscontrato una partecipazione ed un interesse costante da parte di una vasta platea prevalentemente adulta. L’impegno per questa prossima giornata è invece mirato a stimolare la partecipazione anche dei più giovani, potenzialmente meno consapevoli delle sfumature pericolose delle loro piccole e grandi azioni.

Se il Segretario Generale delle Nazioni Unite, si trova a riaffermare che “La violenza sessuale contro le donne e le ragazze affonda le sue radici in secoli di dominazione maschile” non possiamo esimerci, come istituzioni, educatori, comunità, dalla continua ricerca di una modalità, di un giusto linguaggio che arrivi anche ai più giovani, per sottolineare quanto l’impunità, il silenzio, lo stigma accompagnato dalla vergogna, ne consenta il reiterarsi. Con il coinvolgimento di giovani ragazze, abbiamo pensato di utilizzare la musica, una playlist di canzoni che andranno ad interpretare, per mostrare quanto sia inconsapevolmente presente seppur non accettata, la violenza, attraverso una rilettura condivisa dei testi. Voce quindi a Ginevra Capotondi, Cecilia Scalise, Ambra Perconti e special-guest, Marta Capponi, Francesco Perconti e Arianna Tabellini, per sottolineare con l’esecuzione di alcuni pezzi, quello che spesso canticchiamo inconsapevolmente, strofe che raccontano violenze palesi, narrate con la vergogna che copre e nasconde.

Indispensabile però che, oltre alle parole espresse e commentate con la musica, fosse garantita la presenza di figure di riferimento, per conoscere ed avvicinare i partecipanti, alle azioni possibili anche per contrastare i pericoli tecnologici che, oramai con un solo clic, possono attivare pericolose dinamiche che sfociano in violenze psicologiche oltre che fisiche.

Ringraziamo per aver prontamente accolto il nostro invito, il Capitano Simone Notaro, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bracciano ed il Tenente Vanessa Tocci, della Guardia di Finanza.

Con i saluti ed il benvenuto del Vicesindaco Luca Galloni, apriremo questo nuovo incontro organizzato e moderato dall’Assessore alle Politiche giovanili e Pari opportunità, Viola Catena e da Anna Di Giovanni, dell’Associazione Culturale In Itinere.

L’appuntamento è per le ore 17 di domenica 24/11, presso l’Auditorium BCC di Via IV Novembre, 2 a Trevignano Romano.