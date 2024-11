Intesa tra Regione Lazio e Mase, circa 70 milioni di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico

Grazie a un’intesa tra Regione Lazio e ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha approvato venti interventi strategici, volti alla sicurezza ambientale e alla mitigazione del rischio idrogeologico nei territori del Lazio. Il finanziamento, di circa 70 milioni di euro, mira a rafforzare la resilienza del territorio e la tutela delle comunità locali.

«I circa 70 milioni di euro, finanziati con un decreto dal ministro dell’Ambiente e alla Sicurezza energetica, a favore di venti interventi nel Lazio, rappresentano il grande lavoro di squadra che sta portando avanti il Governo nazionale e regionale per tutti quei comuni delle province che negli anni sono stati colpiti dai dissesti idrogeologici e le calamità naturali. Grazie a questo stanziamento sarà finalmente possibile intervenire per la sicurezza di molti territori che da tempo aspettavano risposte dalle amministrazioni» ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture, ai Lavori pubblici, alla Viabilità della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.

Gli interventi, suddivisi tra le province di Roma, Rieti, Frosinone e Viterbo, includono opere di messa in sicurezza idraulica, consolidamento di aree a rischio frana e mitigazione del dissesto idrogeologico.

Provincia di Roma:

– messa in sicurezza idraulica della zona urbana del Torrino;

– mitigazione del rischio idrogeologico in via Berga (Anzio);

– consolidamento della parete rocciosa della Ss Trinità (Vallepietra);

– cassa di espansione per il Fosso della Caffarella;

– messa in sicurezza del Fosso Empiglione (Castel Madama);

– messa in sicurezza idraulica a Pantano Salaria (Monterotondo).

– messa in sicurezza della rupa a sud del centro storico (Toffia);

– interventi per il dissesto idrogeologico a Poggio Sommavilla (Collevecchio);

– opere di mitigazione in tratti della SR Cicolana a Grotti (Cittaducale);

– completamento delle opere di rafforzamento a Grotti (Cittaducale).

– lavori di consolidamento per il dissesto sulla Sp 137 (Castrocielo);

– interventi sul movimento franoso a Compre Alto (Sora);

– sistemazione idraulica del fossato S. Elia a Castelliri;

– messa in sicurezza del versante del santuario Madonna della Valle di Canneto (Settefrati).

– consolidamento e messa in sicurezza del centro storico di Calcata;

– completamento degli interventi idrogeologici in via della Rocca e via Le Piane (Orte);

– lavori per il consolidamento del centro storico di Vasanello;

– messa in sicurezza lungo la Ss Cassia a Bolsena (Monte Segnale).

«Tutto ciò è stato reso possibile dal lavoro che hanno portato a termini gli uffici tecnici della Regione Lazio. Grazie a questi interventi è stato possibile presentare i progetti necessari per il finanziamento di queste opere fondamentali per la sicurezza dei cittadini. Come governo della Regione Lazio, continueremo a lavorare con impegno per garantire la salvaguardia idrogeologica e infrastrutturale dei territori e la sicurezza delle comunità» ha concluso l’assessore della Regione Lazio Manuela Rinaldi.