Ladispoli premia gli artisti di “Caravaggio in vetrina”

“Giovedì 21 novembre, nella sala consiliare del Comune, l’amministrazione comunale di Ladispoli consegnerà i riconoscimenti agli artisti che hanno partecipato all’evento “Caravaggio in vetrina”.

Con queste parole la delegata all’Arte, Felicia Caggianelli, ha annunciato la cerimonia di premiazione dei pittori che hanno impreziosito le vetrine di viale Italia con le loro riproduzioni dei dipinti di Caravaggio.

“Per l’amministrazione comunale – prosegue la delegata Caggianelli – sarà l’occasione per ringraziare gli artisti che ancora una volta hanno aderito ad un’iniziativa che si pone lo scopo di rinsaldare il saldo legame tra Caravaggio e la città di Ladispoli. Il luogo dove sbarcò e fu visto vivo per l’ultima volta. Dopo cinque edizioni l’evento Caravaggio in vetrina è ormai un appuntamento atteso dai cittadini e dai negozianti del corso principale di Ladispoli che ringraziamo per la collaborazione. Un evento che ha aperto il cartellone delle iniziative culturali autunnali dell’amministrazione comunale dopo il grande successo degli spettacoli estivi”.

La cerimonia di consegna delle targhe inizierà alle ore 16 nella sala consiliare di piazza Falcone, evento aperto al pubblico. Saranno premiati i pittori Teresa Marrone, Elena Marcucci, Rosa Cosmai, Fiorella Palumbo, Francesca Tarantino, Stefano Martini, Pasquale Maiello, Gianluca Iossa e Giovanni Mattiello.