L’Italia vince per la quinta volta nella sua storia la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup), battendo in finale la Slovacchia per 2-0. Nei due singolari le azzurre dominano: Lucia Bronzetti supera 2-0 Viktoria Hruncakova con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e ventitré minuti, poi Jasmine Paolini completa l’opera piegando sempre 2-0 (6-2, 6-1) Rebecca Sramkova in un’ora e sei minuti.