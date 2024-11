La Garante infanzia Lazio in visita all’Istituto Vivaldi

Monica Sansoni (Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio) si è recata in visita all’Istituto Vivaldi di Santa Maria delle Mole, dove nei giorni scorsi una studentessa aveva aggredito un compagno di classe con un’arma da taglio.

La Garante – che ha incontrato il Dirigente scolastico, il corpo docenti e i genitori degli studenti – ha garantito che farà fronte alla condizione traumatica derivante dal tragico evento, avviando un percorso scolastico articolato in più step per ascoltare, sostenere e curare le relazioni personali all’interno dell’istituto. Il tutto con l’ausilio di esperti componenti del Centro Antiviolenza per Minori ed Adolescenti di Latina, tra cui l’Avv. Pasquale Lattari che era presente all’incontro.

Tale accaduto deve costituire occasione educativa per elaborarne gli effetti e restituire alla istituzione scolastica centralità educativa e fiducia. Gli incontri verranno realizzati anche in collaborazione con lo sportello psicologico dell’Istituto Vivaldi di Santa Maria delle Mole.